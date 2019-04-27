Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме, на пути в Молдову

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Посетители сайта sputnik.md видели этот момент в прямой трансляции.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

Получила Благодатный огонь и делегация Митрополии Молдовы, которую возглавляет митрополит Владимир.

Святыню доставят на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибудет примерно к 20.00 в столичный Кафедральный собор, откуда его распределят по всем церквям страны.

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