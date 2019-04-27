Сколько детей можно родить до того, как тебе исполнилось сорок - видео

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Женщина по имени Мариам Набатанзи в свои 39 лет растит 38 детей. Всего их родилось 44, но шестеро не выжили.

У всех детей один отец, который сейчас с семьей не живет, сообщают мировые СМИ.

Они отмечают, что у женщины имеется редкая особенность организма, из-за которой она всегда рожает более чем одного ребенка. Своих первых детей она родила в 13 лет. При этом она пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Вся семья проживает в небольшом цементном домике в поселке недалеко от кофейных плантаций. Причем три года назад из семьи ушел отец, и женщина теперь самостоятельно пытается воспитывать всех детей.

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