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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Глава РПЦ поздравил православных с наступающим праздником Пасхи

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
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По словам предстоятеля, Христос, явив полное послушание Богу-Отцу, "приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним".

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником православной Пасхи, отметив, что вера в воскресение Господа Иисуса Христа является "тем незыблемым основанием, непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство", а Христос открывает путь нравственного преображения и духовного восхождения.

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"Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, "пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5)", - говорится в обращении.

По словам предстоятеля, Христос, явив полное послушание Богу-Отцу, "приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним".

"Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом", - говорится в традиционном пасхальном послании патриарха, которое публикует сайт РПЦ.

В нем отмечается, что, составляя Церковь Христову, верующие являются "продолжателями Его славной миссии в мире".

"Как многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере - апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы призваны "провозглашать имя Господа, возвещать в народах дела Его" (1 Пар. 16:8). Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со "светлым праздником праздников и торжеством из торжеств - с Пасхой Божией спасительной" (Канон Святой Пасхи)", - отмечается в обращении.

В этом году праздник Пасхи - Воскресения Христова отмечается 28 апреля.

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