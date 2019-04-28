Пасха 2019: традиции, приметы, а также советы, как правильно выходить из поста

Один из главных христианских праздников Пасху в 2019 году православный мир отмечает 28 апреля.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главный праздник православных христиан, который в 2019 году встречают 28 апреля.

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Пасха не имеет точной даты празднования — ежегодно она рассчитывается по специальному церковному календарю и приходится на весну.

Обычно православные и католики празднуют Светлое Христово Воскресение в разное время - в 2019 году католическую Пасху отпраздновали 21 апреля. Впрочем, иногда даты празднования совпадают - католики и православные в последний раз вместе праздновали Пасху в 2017 году.

Значение слова "Пасха

В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "Пасха" — от еврейского "песах", означает "прохождение, избавление". Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали в память того, как Господь вывел израильский народ из египетского рабства.

В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.

Традиции Пасхи: крашенки и куличи

Крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная пасха – главные символы Светлого Христова Воскресения, которые, по традиции, занимают самое почетное место на праздничном столе.

По древней традиции, освященная в церкви крашенка - первая еда, которую православные едят после Великого поста, предшествующего Пасхе.

С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой после Великого поста, который длится 40 дней. Поэтому одно из простых и жизненных объяснений тоже имеет право на существование.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Глава РПЦ поздравил православных с наступающим праздником Пасхи

Традиция красить яйца на Светлое Христово Воскресение уходит корнями в глубокую древность. Первое пасхальное яичко, по преданию, преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"

По традиции, в те далекие времена, приходить к правителю с пустыми руками нельзя было.

Тиберий, не поверив словам Марии, заявил, что воскреснуть никто не может, как и белое яйцо не может стать красным. И лишь только последнее слово слетело с его губ, яйцо стало алого цвета.

Изначально пасхальные яйца красили только в красный цвет, в память о жертвенной крови Спасителя, пролитой за человечество. Сейчас же цветовая палитра пасхальных яиц разнообразна - красные, фиолетовые, зеленые, синие, желтые, серые, матовые, глянцевые, с узорами, в наклейках, в бисере и стразах... Изобретательность и фантазия хозяек не имеет границ.

Такие разные пасхальные куличи>>>

Кулич, по традиции, олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожную паску, символизирующую Гроб Господень, пекут в виде усеченной пирамиды, и сверху наносят буквы "ХВ".

Неправильный "выход" из поста

После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный "выход" из поста. Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.

© Photo : Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova Российский посол поздравил жителей Молдовы с праздником Пасхи

Как разговляться тем, кто выдержал сорокадневный пост

По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда.

Колбаса, жареное мясо, салаты с майонезом и любые блюда, богатые специями, в первый день после поста должны быть под запретом. В противном случае высок риск приступа панктеатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на гриле или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.

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Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Глава РПЦ поздравил православных с наступающим праздником Пасхи

Приметы на Пасху

С Пасхой в старину было связано множество примет. К примеру, хорошая примета набирать воду из колодца в пасхальную ночь. Люди верили, что она обладала магическими свойствами и могла очистить жилое помещение от всего дурного, если взбрызнуть ею в доме.

Рожденные в Пасху, будут всегда удачливыми и здоровыми.

Пышные и вкусные куличи на Пасху — добрый знак, символизирующий собой зажиточный год. Бугорки, трещины и гарь на куличах ничего хорошего не принесут.

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Категорически нельзя напиваться на Пасху.

В течение всего дня нужно всем встречным говорить: "Христос воскрес", на что принято отвечать: "Воистину воскрес!".

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Пасху нужно праздновать с семьей, пребывать в благодатном расположении духа, всем помогать и делиться своей радостью со всеми окружающими. Считается, что, чем радостнее проведешь Пасху, тем благодатнее будет год для тебя и твоей семьи.

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