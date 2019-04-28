Владимир Путин поздравил всех православных с Пасхой

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви", - отмечено в поздравлении лидера России.
По словам лидера РФ, Пасха символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению народа.
Путин подчеркнул, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую роль в сбережении богатого исторического и культурного наследия, которым славится Россия, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.
Президент Игорь Додон поздравил жителей Молдовы со светлым праздником Пасхи>>>
"Эта многогранная, истинно подвижническая работа - достойна самого высокого признания", - отметил он.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK