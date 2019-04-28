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Певица Алла Пугачёва

Пугачева вручила свою премию проигравшим финалистам шоу "Голос. Дети"

© Sputnik / Yekaterina Chesnokova
Общество
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По следам скандала шоу "Голос. Дети": Пугачева лично встретилась с проигравшими в финале конкурсантами и прокомментировала их выступление.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Российская певица Алла Пугачева и наставница шоу "Голос. Дети" Светлана Лобода встретились с проигравшими финалистами конкурса Максимом Ержаном, Робертом Багратяном, Нино Чеснер и Анастасией Ивановой. Видео их беседы появились в соцсети одной из звезд.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Знаете, сколько вам придется в жизни побеждать, проваливать. Каждый раз это испытание", - заявила певица в беседе с участниками проекта "Голос.Дети".

Каждому из них примадонна дала советы по поводу их выступлений. Она поделилась с ребятами и тем, почему приняла решение уйти со сцены. Пугачева призналась, что всю жизнь ей мешает волнение.

"Я ушла со сцены в свое время, потому что устала волноваться", - рассказала она.

Пугачева наградила детей "Золотыми звездами". Эту премию она учредила в 2005 году для поддержки молодых исполнителей. Помимо кулона вручается диплом и денежная премия из личных средств певицы.

ТТЦ Останкино
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Первый канал о вероятной причине победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

"Благодарю Аллу Борисовну за такую поддержку наших деток", – написала Лобода в своем Instagram под видео со встречи с примадонной и участниками шоу "Голос. Дети".

В пятницу на Первом канале вышел финальный выпуск шестого сезона передачи "Голос. Дети". Победительницей стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результаты голосования вызвали массовое недовольство в Сети.

На Первом канале признали, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся. Ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты, если будут обнаружены какие-то махинации.

На волне скандала документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте" не вышел в эфир "Первого канала" в назначенное время.

Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, которую признали победительницей на шоу "Голос. Дети", ограничили доступ к своим соцсетям.

Телеведущий Максим Галкин признался, что постарается сделать все, чтобы его дети не участвовали ни в каких конкурсах, поскольку "это невыносимо больно, особенно когда несправедливо".

В свою очередь, актер Станислав Садальский назвал итоги конкурса "невеселой реальностью".

Российский певец Юрий Лоза считает, что в сложившейся ситуации виноваты родители Микеллы Абрамовой, которые не подумали о последствиях победы дочери. 

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