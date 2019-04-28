Курьезы выборов в парламент Испании: рекорды, ошибки и конфузы

Досрочные парламентские выборы не обошлись и без трагедий: на одном из электоральных участков скончался мужчина.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. В течение дня не обошлось без курьезных случаев. К примеру, на одном из участков на голосование ушло всего полторы минуты, а на другой ни один из зарегистрированных избирателей не явился, а на еще один опоздали члены комиссии, сообщает РИА Новости.

Проголосовать за 90 секунд

В небольшом поселке Вильярроя в автономном сообществе Ла-Риоха, где зарегистрированы всего шесть избирателей, на голосование ушло полторы минуты. Жители этого поселка на каждых выборах пытаются установить новый рекорд и приходят на участок задолго до открытия, чтобы организовать голосование так, чтобы на это у них ушло минимальное количество времени.

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Завершилось голосование и в муниципалитете Ильян-де-Вакас (провинция Толедо), где зарегистрированы всего три избирателя. Все трое - члены избирательной комиссии. Они с разрешения местного избиркома закрыли помещение для голосования и ушли домой до 20.00, когда они должны посчитать бюллетени и передать результаты голосования в ЦИК.

Отказ от участия в выборах

А вот жители поселка Бенизас в Мурсии, где живут 868 человек, в полном составе отказались участвовать в выборах - в качестве протеста против низкого качества государственных услуг и инфраструктуры.

В Вилья-де-Вальекас (Мадрид) к открытию участка в 9 утра не явился ни один из членов избирательной комиссии, и их места на некоторое время заняли первые избиратели.

Другие забавные инциденты

В Памплоне (Наварра) председатель одной из комиссий не знает испанского.

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Один из кандидатов от валенсийской партии Compromis Пау Санчсо публично пообещал раздеться, если его партия наберет в провинции Кастельон пять мест в региональном парламенте (28 апреля в Валенсии выбирают также депутатов парламента автономного сообщества).

В провинции Бадахос (автономное сообщество Эстремадура) была допущена опечатка в бюллетене в названии центристской партии "Граждане" - вместо Ciudadanos оказалось написано Cuidadanos (Cuidar – беречь, заботиться, ухаживать, cuidado - осторожно). Избирательная компания разрешила признать бюллетени действительными, несмотря на ошибку.

Трагедия на одном из избирательных участков

Мужчина умер на избирательном участке в городе Сан-Себастьян (Страна Басков) во время досрочных парламентских выборов в Испании.

Причиной смерти мужчины, который передвигался на коляске, стал сердечный приступ, сообщило агентство Efe со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства. Прибывший на место врач попытался реанимировать мужчину, однако не смог его спасти.

В воскресенье в Испании прошли досрочные парламентские выборы. По их итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов из 266.

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