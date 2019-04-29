Никто не ожидал - в хлебе обнаружили крайне опасные вещества

Из-за этих добавок в хлебе в организме человека могут начаться гормональные нарушения.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Пропионат, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени, может привести к повышенному уровню гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета, выяснили исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты провели два исследования — на мышах и на людях. В первой работе мышам вводился пропионат, после чего у лабораторных грызунов резко активизировалась симпатическая нервная система и, как следствие, повышался уровень гормонов, среди которых глюкагон и норадреналин, а также недавно открытый белок, связывающий жирные кислоты FABP4.

© Sputnik / Николай Хижняк Битва за урожай в Молдове: будут ли в стране фрукты и хлеб в 2019 году

Эти гормоны способствовали тому, что клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии, которая является характерным признаком диабета. Кроме того, исследователи выяснили, что регулярное введение мышам дозы пропионата, эквивалентной той, которая обыкновенно поступает в пищу человеку, приводит к значительному набору веса и инсулинорезистентности.

Во втором исследовании приняли участие 14 здоровых волонтеров. Их разделили на две группы: одна употребляла пищу, в которую добавляли один грамм пропионата, а другая — пищу с плацебо.

Прожиточный минимум: что можно купить в Молдове на эти деньги>>>

У участников научной работы делали забор крови перед едой, в 15-минутный период во время еды, а также каждые 30 минут в течение четырех часов после еды. В результате у первой группы также наблюдался повышенный уровень гормонов вызывающих метаболические нарушения: глюкагона, норадреналина и FABP4.

Мнение молдавского технолога

Все больше приверженцев здорового питания отказываются от белого пшеничного хлеба в пользу его более полезных разновидностей. Многие относят к ним и бездрожжевой хлеб, который в изобилии представлен на полках магазинов.

Однако назвать такой продукт бездрожжевым невозможно, заявила корреспонденту Sputnik Молдова пищевой технолог Татьяна Сербуленко.

"Когда появляется бездрожжевой хлеб, я как технолог понимаю, что там, где есть брожение, дрожжи все равно присутствуют. Избавиться от их применения в выпечке очень сложно. Поэтому назвать этот хлеб бездрожжевым сложно. Везде, где есть поры и пышность – есть дрожжи. Бездрожжевым можно назвать только лаваш или мацу, лепешки, где есть только мука и вода", - отметила технолог.

© Sputnik / Михаил Мордасов Поднимутся ли в Молдове цены на хлеб из-за капризов погоды

Сербуленко также предположила, что не только здоровый образ жизни становится причиной отказа от продукции с использованием дрожжей.

"История уходит во времена Великой Отечественной. Тогда в фашистской Германии проводилось очень много разных научных исследований. И тогда были придуманы генномодифицированные дрожжи. Это то, что с геномом человека не совместимо, и когда это нарушенное ДНК встраивается в ДНК наших клеток, оно производит определенные мутации, и приводит к различным болезням. Поэтому люди и боятся дрожжей", - заключила собеседница.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK