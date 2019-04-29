Умер создатель легендарного самолета Ил-76

Дважды Герой социалистического труда, легенда российской авиации Генрих Новожилов ушел из жизни на 94-м году жизни.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.

"К сожалению, Генрих Васильевич скончался в воскресенье около 17 часов в больнице, он был на реабилитации под капельницей", - сказал собеседник.

По его словам, похороны планируются на 2-3 мая, но точная дата пока не установлена.

Информацию о смерти Новожилова подтвердил на своей странице в социальной сети бывший гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

Генрих Васильевич Новожилов - советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Создатель проектов тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного Ил-96, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114. Новожилов как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46.

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