20:06 29 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Facebook.

Стало известно, когда усопших в Facebook станет больше, чем живых людей

© AFP 2019 / LOIC VENANCE
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0

По данным британских ученых уже через полвека в популярной соцсети будет половина страниц, чьи администраторы ушли в мир иной.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Число учетных записей в Facebook, принадлежащих усопшим людям, превысит количество живых пользователей этой сети всего через 50 лет. К такому выводу пришли британские исследователи, пишет РИА Новости

"Facebook следует пригласить историков, архивистов, специалистов по этике и археологов для того, чтобы адекватно изучить тот огромный объем данных, который оставляет каждый человек после его смерти. Это не только важно для решения тех проблем, с которыми соцсети столкнутся в ближайшие годы, но и в последующие десятилетия", — заявил Дэвид Уотсон из Оксфордского университета.

Здание Оксфордского университета
© Sputnik / Александр Макаров
Оксфорд заполучил тринадцатилетнюю студентку с уникальным интеллектом

Социальные сети давно стали занимать большое место в жизни практически всех людей на Земле, имеющих доступ к глобальной сети. Они оставляют в них гигантское количество персональных данных и другой полезной информации, которые создатели этих сетей используют для продвижения рекламы, а ученые – для совершения крайне интересных открытий.

К примеру, три года назад анализ нескольких миллионов сообщений в Twitter помог психологам выяснить, какие слова употребляют и не употребляют "настоящие мужчины", а социологи обнаружили, анализируя запросы пользователей в подобных сетях, что подобные данные намного точнее отражают экстремистские и расистские тенденции в обществе, чем классические опросы.

Активное использование подобных данных в коммерческой и научной деятельности, как отмечает Уотсон, заставило его задуматься над вопросом – что должно происходить с ними после того, как их владелец умирает?

Уже в прошлом году число "мертвых" учетных записей, как отмечал сам Facebook, превысило 50 миллионов. Это порождает сложности как для родственников усопших, так и для самих социальных сетей, вынужденных сталкиваться с правовой и морально-этической стороной этого вопроса.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дохвастался: полиция нашла любителя тонировки авто по видео в соцсетях

Подобные вопросы, как отмечает Уотсон, заставили его задуматься о том, когда число учетных записей, принадлежащих уже умершим людям, превысит текущее число пользователей в сети. Британский математик и его коллега Карл Еман попытались предсказать, когда это произойдет, опираясь на прогнозы ООН по тому, как будет меняться население Земли в ближайшие сто лет.

Самые популярные смайлы затерялись в Молдове>>>

Подобные расчеты ученые провели для двух случаев, один из которых подразумевал, что число пользователей в Facebook останется таким же, как сегодня, а второй – будет расти с текущими темпами. Как оказалось, и в том, и в другом случае число "мертвых" пользователей превысит общее количество активных аккаунтов примерно к последней трети столетия.

В первом случае почти половина из них будет приходиться на Индию и другие страны Азии с большой численностью населения, в том числе Бангладеш и Индонезию. Если Facebook будет продолжать расширяться, то первое место займет уже не Азия, а Африка. К примеру, на долю Нигерии будет приходиться выше 6% "мертвых" профилей.

Быстрое превращение Facebook и других социальных сетей в своеобразное хранилище "цифрового наследия" усопших людей, как заключают исследователи, говорит о том, что их руководству и работникам следует задуматься о том, как следует физически хранить эти данные, кто ими может распоряжаться и как с ними стоит работать.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Дал прикурить: шутка дальнобойщика стала хитом соцсетей - видео
Сотрудники Facebook знали пароли пользователей - соцсеть подтвердила
Теги:
статистика, соцсети, пользователи
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Благодатный огонь в Кишиневе
Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи
Swimmers Shocked by Huge Hammerhead Shark
Отдыхающие на пляже спасли гигантскую рыбу-молот - эмоциональное видео
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться