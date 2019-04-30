Ветераны из 22 стран приедут в Петербург на празднование 74-й годовщины Победы

Ожидается, что всего в Санкт-Петербург приедут 90 человек, в том числе три ветерана Великой Отечественной войны, четыре участника обороны Ленинграда, 58 блокадников и 25 представителей молодежных организаций из 22 стран.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, а также активисты молодежных патриотических организаций приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.

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Ожидается, что всего в Северную столицу России приедут 90 человек (в том числе три ветерана Великой Отечественной войны, четыре участника обороны Ленинграда, 58 блокадников и 25 представителей молодежных организаций) из 22 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Ветераны-соотечественники и молодежь 8 мая примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят концерт в БКЗ "Октябрьский".

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В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. Вечером для них будет организован торжественный вечер, в рамках которого будет представлена концертная программа. Для гостей также предусмотрена дополнительная культурная программа: обзорная экскурсия по городу и экскурсии в Русский музей и музей "Ленрезерв".

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