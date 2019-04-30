12:53 30 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны

Ветераны из 22 стран приедут в Петербург на празднование 74-й годовщины Победы

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (19)
45 0 0

Ожидается, что всего в Санкт-Петербург приедут 90 человек, в том числе три ветерана Великой Отечественной войны, четыре участника обороны Ленинграда, 58 блокадников и 25 представителей молодежных организаций из 22 стран.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, а также активисты молодежных патриотических организаций приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Киселев: георгиевская ленточка – это признание победы над фашизмом>>>

Проведение парада Победы в Москве, архивное фото.
© Sputnik / Evgueni Biatov
В России запущен интернет-проект, посвященный парадам Победы

Ожидается, что всего в Северную столицу России приедут 90 человек (в том числе три ветерана Великой Отечественной войны, четыре участника обороны Ленинграда, 58 блокадников и 25 представителей молодежных организаций) из 22 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Ветераны-соотечественники и молодежь 8 мая примут участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетят концерт в БКЗ "Октябрьский".

Додон: марши Победы пройдут по всей Молдове>>>

В День Победы ветераны приглашены на парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. Вечером для них будет организован торжественный вечер, в рамках которого будет представлена концертная программа. Для гостей также предусмотрена дополнительная культурная программа: обзорная экскурсия по городу и экскурсии в Русский музей и музей "Ленрезерв".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (19)

По теме

Он участвовал в антифашистском подполье в Молдавии - не стало легенды ВОВ
Думанов: к 9 мая кишиневцев ждет парад ретромобилей
Додон примет участие в марше солидарности и в акции "Бессмертный полк"
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Благодатный огонь в Кишиневе
Благодатный огонь в Кишиневе: яркие моменты церемонии встречи
Село, где молятся на языке Христа
Село, где молятся на языке Христа - это видео удивит многих
Пасха
Пасха 2019: суть, традиции и приметы праздника

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться