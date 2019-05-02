12:45 02 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.93
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск
Девушки смеются.

Названы страны с самым счастливым и крайне несчастным населением

CC BY 2.0 / Siena College / Laugh
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0

Компания Gallup опубликовала рейтинг стран с самым счастливым и несчастным населением.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Опрос прошел в 143 странах мира, в нем приняли участие более 150 тысяч человек, пишет РИА Новости

Респонденты оценивали собственные ощущения по поводу того, насколько уважительно к ним относятся другие люди, чувствуют ли они себя отдохнувшими, часто ли смеются и испытывают радость. Социологов интересовали и отрицательные переживания.

В целом по всему миру в 2018 году индекс положительного опыта увеличился с 69 до 71 пункта.

Население Молдовы
© Sputnik /
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Лидерами по этому показателю стали страны Латинской Америки: первое место поделили Парагвай и Панама, третье досталось Гватемале, четвертое – Мексике, пятое занял Сальвадор.

В десятку лидеров также вошли Индонезия, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

Мнение эксперта: пожар на Ровенской АЭС не угрожал безопасности населения>>>

Наихудшие результаты по этому показателю продемонстрировали Белоруссия (48 пунктов) и Афганистан (43 пункта).

Индекс отрицательного опыта остался на уровне 2017 года и составил 30 пунктов. По этому показателю лидируют Чад и Нигер. Большинство стран с наиболее высоким индексом отрицательного опыта относятся к региону Африки и Ближнего Востока.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Об эликсире семейного счастья и великой силе любви
Город, в котором жило счастье, таким Кишинев мы уже не увидим - редкие кадры
Теги:
счастье, население, страны
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первомай шагает по планете: праздничные шествия в России и по всему миру -фото
Демонстрации венесуэльцев после попытки госпереворота
Беспорядки в Венесуэле: президент Мадуро заявил о крахе госпереворота - видео
Олимпиада 2020: расписание
Олимпиада 2020: когда и где пройдут соревнования

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться