Названы страны с самым счастливым и крайне несчастным населением

Компания Gallup опубликовала рейтинг стран с самым счастливым и несчастным населением.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Опрос прошел в 143 странах мира, в нем приняли участие более 150 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Респонденты оценивали собственные ощущения по поводу того, насколько уважительно к ним относятся другие люди, чувствуют ли они себя отдохнувшими, часто ли смеются и испытывают радость. Социологов интересовали и отрицательные переживания.

В целом по всему миру в 2018 году индекс положительного опыта увеличился с 69 до 71 пункта.

Лидерами по этому показателю стали страны Латинской Америки: первое место поделили Парагвай и Панама, третье досталось Гватемале, четвертое – Мексике, пятое занял Сальвадор.

В десятку лидеров также вошли Индонезия, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

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Наихудшие результаты по этому показателю продемонстрировали Белоруссия (48 пунктов) и Афганистан (43 пункта).

Индекс отрицательного опыта остался на уровне 2017 года и составил 30 пунктов. По этому показателю лидируют Чад и Нигер. Большинство стран с наиболее высоким индексом отрицательного опыта относятся к региону Африки и Ближнего Востока.

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