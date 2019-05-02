"Проклятый интернет" - почему старшее поколение боится всего нового

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Нередко представители старшего поколения негативно относятся к молодежи. О причинах такого явления - в материале РИА Новости.

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Регуляторы в интернете

В 2011 году американский социолог Дэвид Финкелхор из Университета Нью-Гэмпшира обратил внимание на то, что современное общество буквально демонизирует молодежь. Взрослые критикуют пристрастие подрастающего поколения к интернету и гаджетам, несамостоятельность, эгоизм.

Ученый сравнил это явление с общественным страхом. В работе"Интернет, безопасность молодежи и проблема "ювенойи" (боязни молодого поколения) он провел параллели с прошлыми эпохами, когда наблюдалось то же самое. Взрослые всегда ругали молодых за разрушение традиционного уклада жизни, непокорность, недостаточное уважение к старшим, нежелание учиться и так далее.

В мое время молодежь себя так не вела", "мы одевались скромнее" — слова, знакомые многим. Что заставляет взрослых говорить так? Финкелхор уверен, что причина — в технологическом прогрессе, порождающем в обществе тревогу.

В конце XIX века англичане полагали, что всеобщее высшее образование портит детей. Потом общественный гнев обратился на газеты, радио, телевидение. В 1950-е в США настоящая паранойя охватила противников комиксов. Сейчас настала очередь информационных технологий, интернета.

Молодежь наиболее восприимчива к новациям, она первой начинает их осваивать и внедрять в жизнь, а потому гнев старшего поколения (вместе с желанием защитить) обрушивается на юную поросль.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Двое подростков в Кишиневе укатили машину пенсионера, оставленную во дворе

Став общедоступным, интернет начал бурно развиваться. Как это происходит, было не до конца ясно. Поэтому его сочли опасной средой, где царит вседозволенность, а дети подвергаются повышенному риску угодить в руки преступников, маньяков. В середине 1990-х этот коллективный страх привел к принятию в США законов, ограничивающих свободу интернета, криминализации статей за размещение порнографии.

По мнению Финкелхора, это не было оправданно. Однако как раз в те годы в Америке число преступлений в отношении детей резко сократилось, и эта тенденция сохраняется.

В цепких лапах прошлого

Различного рода общественные страхи среди взрослых могут усугубляться возрастными изменениями в организме, психологическими проблемами, например, ностальгией по детству (когда трава была зеленее, сахар слаще), социальной неустроенностью (бедностью). Ученые из Университета Ланкастера (Великобритания) анализируют результаты опроса пожилых людей о том, почему они боятся интернета.

Выяснилось, что, несмотря на доступность, некоторые объясняют отказ использовать интернет и социальные сети отсутствием интереса. Другие боятся банковских онлайн-сервисов. Сильный фактор — опасение сделать что-то неправильное в программах.

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Люди ссылаются на слишком сложные технологии, значительную трату времени на их освоение, нежелание брать на себя ответственность за выбор. Например, если раньше товар подбирал и рекомендовал продавец, то теперь это должен делать сам пользователь на сайте. Многие считают интернет небезопасным.

Немаловажный пункт — чувство социальной ответственности у людей старшего поколения. Они думают, что интернет разрушает малый бизнес, способствует закрытию магазинов, развлекательных центров, где они встречались с друзьями. Некоторые специально ходят в банк, чтобы отделение не закрыли и людей не уволили. Есть также опасения за будущее детей и внуков, которых интернет может лишить работы.

Многих тревожит социальная изоляция, поэтому они сознательно избегают онлайн-шопинга, предпочитая личное общение с продавцом. По той же причине пожилые почти не используют соцсети, вместо этого по старинке встречаются с друзьями "живьем".

Спасение для пенсионеров

Прогресс в медицине, улучшение условий труда и быта привели к росту продолжительности жизни и, как следствие, доли возрастного населения. В мире ожидается так называемое серебряное цунами — немалому числу жителей Земли предстоит треть жизни провести на пенсии. К примеру, в США к 2050 году каждый пятый будет старше 65 лет.

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Уже сейчас заметна негативная сторона такого сценария. Старые люди чаще оказываются в социалной изоляции, оторванными от семьи, друзей. Этому способствует смена образа жизни в связи с выходом на пенсию или болезнью, нередко — вынужденный переезд, тяжелые утраты.

Пожилым меньше доступны информация о здоровье, финансовые услуги, им сложнее пользоваться транспортом. В результате развиваются чувство одиночества, депрессия, тревожность, понижается самооценка.

Между тем цифровой разрыв в обществе, когда вне интернета оказывается значительное число людей старшего поколения, сохраняется. Все это вынуждает ученых думать о том, как интегрировать их в виртуальную среду. Тем более что факты говорят о способности мозга осваивать сложные вещи в любом возрасте. Доказано и положительное влияние обучения новому на здоровье пожилого человека — как профилактика нейродегенеративных заболеваний.

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