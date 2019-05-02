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Туризм.

Разочаровывающие достопримечательности - что лучше не смотреть

CC0 / Pixabay
Общество
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Названы десять достопримечательностей Европы, увидев которые туристы разочаровываются.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список худших достопримечательностей Европы, составленных на основе мнения британских туристов, пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

© AP Photo / Thibault Camus
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Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер EasyJet, опросившая две тысячи туристов. На втором месте оказался Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем — "Писающий мальчик" из Брюсселя.

Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре "Мулен Руж". Пятое место занял памятник "Русалочка" в Копенгагене.

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Также в десятку самых разочаровывающих достопримечательностей вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

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Теги:
путешествия, Европа, туризм, достопримечательности
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