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Интронизация нового императора Японии Нарухито. Архивное фото

Новый монарх Японии начал свое правление: унаследует ли престол императрица

© AFP 2019 / STR
Общество
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Четверо из пяти подданных симпатизируют только что принявшему бразды правления императору, но почти столь же велико число людей, согласных с тем, чтобы в будущем корона была передана женщине.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Почти 80% японцев готовы поддержать престолонаследие по женской линии, если на то будет необходимость, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо в среду и четверг.

Первого мая новым монархом Японии стал император Нарухито, с этого дня началась эра его правления, получившая название Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".

Император Японии Акихито и императрица Мичико во время церемонии отречения в Императорском дворце в Токио. 30 апреля 2019
© REUTERS / Japan Pool
Император Японии Акихито отрекся от престола

В Японии одновременно используется два летоисчисления – европейское и по эрам правления императоров. Предыдущий император Акихито ушел на покой, завершив таким образом эру своего правления Хэйсэй, которая длилась 31 год.

По результатам исследования, теплые чувства к новому императору испытывают 82,5% респондентов.

Согласно конституции страны, императорский трон может быть унаследован только мужчиной, женщины же после замужества принимают фамилию мужа и теряют свой монарший статус. Так, сестра нового императора Нарухито Саяко после свадьбы приняла имя Саяко Курода и переехала к мужу из императорского дворца в обычную квартиру в центре Токио.

У нынешнего императора есть единственная дочь Аико. Единственный ребенок мужского пола родился у брата Нарухито – наследного принца Акисино.

Таким образом, в настоящее время принц Хисахито является вторым в очереди наследования после своего отца.

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