Москва направит Зеленскому обращение по делу Вышинского

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

По словам Брода, Всемирный день свободы печати, который отмечается ежегодно 3 мая, - это повод задуматься о том, в каком состоянии находится сейчас пресса и как защищены права журналистов.

"В том, что касается защиты прав российских журналистов за рубежом, ситуация усугубляется. За последние пять лет можно привести сотни примеров нарушения прав российских журналистов на Украине, в странах Балтии и в других европейских государствах, в США, которые связаны с необоснованными депортациями журналистов, ограничением их деятельности, необоснованными обысками в представительствах российских СМИ, арестом счетов, сознательной дискредитацией российских СМИ со стороны официальных кругов", - сказал Брод, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что только за последнее время появились несколько знаковых дел, в том числе дело Кирилла Вышинского, когда журналистов обвиняют фактически в том, что они исполняют свой профессиональный долг. При этом обвиняемые содержатся в недопустимых условиях, порой им не оказывают медицинскую помощь.

"Несмотря на обращения министерства иностранных дел, уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, СПЧ, нарушения прав Кирилла Вышинского и ряда его коллег продолжаются, мы практически не видим реакцию международных правозащитных организаций и, тем более, руководства ряда европейских стран", - подчеркнул Брод.

Поэтому комиссия по международному сотрудничеству СПЧ готовит обращение к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело Кирилла Вышинского, добавил Брод.

© Sputnik / Стрингер На адвоката Вышинского завели уголовное дело

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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