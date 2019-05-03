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Кирилл Вышинский, архивное фото

Москва направит Зеленскому обращение по делу Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (88)
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

© Sputnik / Стрингер
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По словам Брода, Всемирный день свободы печати, который отмечается ежегодно 3 мая, - это повод задуматься о том, в каком состоянии находится сейчас пресса и как защищены права журналистов.

"В том, что касается защиты прав российских журналистов за рубежом, ситуация усугубляется. За последние пять лет можно привести сотни примеров нарушения прав российских журналистов на Украине, в странах Балтии и в других европейских государствах, в США, которые связаны с необоснованными депортациями журналистов, ограничением их деятельности, необоснованными обысками в представительствах российских СМИ, арестом счетов, сознательной дискредитацией российских СМИ со стороны официальных кругов", - сказал Брод, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что только за последнее время появились несколько знаковых дел, в том числе дело Кирилла Вышинского, когда журналистов обвиняют фактически в том, что они исполняют свой профессиональный долг. При этом обвиняемые содержатся в недопустимых условиях, порой им не оказывают медицинскую помощь.

"Несмотря на обращения министерства иностранных дел, уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, СПЧ, нарушения прав Кирилла Вышинского и ряда его коллег продолжаются, мы практически не видим реакцию международных правозащитных организаций и, тем более, руководства ряда европейских стран", - подчеркнул Брод.

Поэтому комиссия по международному сотрудничеству СПЧ готовит обращение к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело Кирилла Вышинского, добавил Брод.

© Sputnik / Стрингер
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

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Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда
© Sputnik / Стрингер
Вышинский написал письмо коллегам в МИА "Россия сегодня"

После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (88)

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Теги:
РИА Новости, Кирилл Вышинский
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