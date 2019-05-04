Как рискуют журналисты во Франции во время протестов "желтых жилетов" - видео

Работая на акциях протеста в Франции, представители СМИ рискуют попасть под град различных предметов – от отломанных кусков бордюра до гранат со слезоточивым газом.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. С каждой новой акцией протеста "жёлтых жилетов" во Франции журналистам становится всё опаснее освещать события, происходящие в Париже и других городах этой страны.

Представители СМИ рискуют попасть под град различных предметов – от отломанных кусков бордюра до гранат со слезоточивым газом, а также под выстрелы специального оружия для стрельбы резиновыми пулями, которые используются силами правопорядка.

Репортёры Sputnik France решили наглядно продемонстрировать трудности, с которыми сталкиваются журналисты на месте событий с помощью 360-градусной камеры.

Вот такой была обстановка во время акции протеста, которая состоялась 1 мая в Париже.

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