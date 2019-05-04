Мужчина проглотил наушник, а он продолжил работать в желудке

В Тайване произошел удивительный случай: мужчина проглотил наушник Apple AirPods во время сна, однако устройство продолжило работать и издавать звуки.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Тайванец Бен Хсу уснул во время прослушивания музыки через Apple AirPods. После пробуждения мужчина не смог найти один из наушников. Включив функцию отслеживания iPhone, житель Тайваня сделал необычное открытие, отмечает Sputnik Таджикистан.

"Я проверил под одеялом и огляделся, но не смог его найти. Тогда я понял, что звук исходит из моего живота", - рассказал Бен Хсу местным СМИ.

В больнице мужчине сделали снимок, на котором было видно, что наушник находится в пищеварительной системе.

Врачи успокоили жителя Тайваня и сообщили, что наушник выйдет естественным путем.

Мужчине правда пришлось воспользоваться слабительным, чтобы "вернуть" наушник. Оказалось, что устройство было исправно и сохранило 41% заряда.

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