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Пока все спали: репетиция парада, "Бессмертный полк" в США и удары по Газе

© AP Photo / Pavel Golovkin
Общество
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Самое интересное за ночь (165)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Вторая ночная репетиция парада, проходившая под руководством министра обороны России Сергея Шойгу, завершилась в ночь с субботы на воскресенье, 5 мая на Красной площади в Москве.

В ней приняли участие пешие парадные расчеты и колонны военной техники, ранее утром 4 мая провела тренировочные полеты авиация ВКС России, сообщает РИА Новости.

Прохождение торжественным маршем по Красной площади 35 пеших парадных расчетов началось в 22.00 по московскому времени. Всего в тренировке 4 мая приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Первая ночная репетиция парада состоялась 30 апреля.

​В репетиции приняли участие бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проехали танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс".

Также были представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники. Кроме того, по главной площади страны проехали кабриолеты Aurus.

Генеральная репетиция на Красной площади пройдет утром 7 мая.

В Вашингтоне у Белого дома прошла акция "Бессмертный полк"

Несколько сот человек прошли в субботу по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертного полка" в память о своих родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны и работавших в тылу.

Акция в американской столице состоялась уже в пятый раз. По словам ее организатора Екатерины Хилл, заявку подали на участие 700 человек – именно столько пришло в прошлом году.

По сложившейся традиции люди собрались у Белого дома, откуда затем прошли маршем до мемориала Второй мировой войны с фотографиями своих родных. Многие были одеты в футболки и куртки с символикой "Бессмертного полка", а некоторые дети – в военную форму времен войны, сообщает РИА Новости.

У мемориала собравшиеся исполняли песни военных лет и песни из известных советских кинофильмов о войне: "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа" и другие.
Там же перед участниками акции выступили несколько ветеранов войны, которые проживают в США. 

Ночной ад: обмен ракетными и авиаударами в секторе Газа длился 12 часов

Израильские военные за сутки засекли пуски 430 ракет и мин из сектора Газа, атаковав в ответ 200 объектов палестинских боевиков, следует из сводок армейской пресс-службы Израиля.

После 12 часов обмена ударами, сорвавшего месячное затишье, израильтяне говорят о по меньшей мере двух серьезно раненых со своей стороны, палестинцы - о как минимум трех погибших, включая ребенка и беременную женщину, сообщают мировые СМИ.

​По подсчетам военных, свыше 70% палестинских ракет и мин падает на открытой местности, не причиняя ущерба и не требуя вмешательства батарей ПРО.

В ответ израильская авиация уже атаковала объекты ХАМАС и "Исламского джихада" - крупнейших группировок сектора Газа, союзников, стоящих за субботними обстрелами. Среди целей - два многоэтажных здания, используемых боевиками, подземный ракетный завод, диверсионный туннель, ведущий в Израиль, две группы боевиков-ракетчиков.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что все удары наносятся исключительно по военным целям, и обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава.

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