11:23 07 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.88
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.68
Поиск

Экс-стюардесса из Молдовы: экипаж Sukhoi Superjet сделал все по инструкции

© Photo : Следственный комитет РФ
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (15)
96 0 0

Бывшая стюардесса отметила, что члены экипажа воздушного судна просят делать те или иные вещи, потому что заботятся о безопасности пассажиров, в то время как люди зачастую игнорируют такие требования.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск и совершивший вечером в воскресенье жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево", сделал все по правилам и рисковал собственными жизнями, чтобы спасти пассажиров. Так считает бывшая стюардесса из Бельц Ника Вишневская.

Посольство РФ в Кишиневе: чуткость к горю всегда присуща молдавскому народу>>>

Память
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон выразил соболезнования в связи с авикатастрофой в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

"Как бывшая стюардесса, могу сказать, что экипаж сделал все по инструкции, по правилам, жертвуя собственной жизнью", - написала Вишневская на своей странице в соцсети Facebook. 

Самолёт SSJ-100 загорелся при посадке в Шереметьеве
РИА Новости
Эвакуация пассажиров самолета SSJ-100 в Шереметьево попала на видео

По ее словам, для того, чтобы стать в свое время бортпроводницей, ей пришлось "пройти жесткую школу".

Каждая команда на трех языках, как уточнила Вишневская, должна была отскакивать от зубов.

"Нас доводили до истерики. Мы должны были знать все команды, как Отче Наш, это обязательно, на трех языках. На эвакуацию и спасение пассажиров дается ровно 90 секунд. Ни больше, ни меньше. Полторы минуты. И не важно, сколько в самолете пассажиров, 50 или 750, есть ровно 90 секунд. И как вы понимаете, на человека, в хорошем случае меньше секунды", - пояснила Вишневская.

© Photo : Следственный комитет РФ
Следственные действия на месте аварийной посадки самолёта в аэропорту Шереметьево

Детали о происходившем на борту сгоревшего SSJ-100 в изложении экипажа>>>

Она также обратила внимание на то, что бортпроводники обеспечивают безопасность пассажиров во время полета.

"Цель пребывания бортпроводников на воздушном судне не в тележках и не в кофе с чаем. Цель их нахождения там - обеспечение безопасности пассажиров, понимаете? Я ушла из авиации в свое время потому, что понимала: люди не хотят и не собираются хотеть уважать работу бортпроводника", - подчеркнула Вишневская, комментируя информацию о том, что некоторые пассажиры горевшего авиасудна покидали самолет с багажом в руках. 

Международный аэропорт Кишинев
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Катастрофы и ЧП с самолетами в аэропорту Кишинева — все заметные инциденты

Она также отметила, что другая стюардесса с 15-летним стажем недавно покинула профессию, потому что через раз на просьбу "пристегнуть ремни безопасности" пассажиры позволяли себе ее обругать.

"Страшно, что мы так живем, что не ценим чужой труд, что не слышим просьбу стюардессы делать так и только так. Это по закону! Стюардессы заботятся о ваших жизнях, жертвуя своими собственными. Самолеты - это самый безопасный транспорт. Безопаснее еще ничего не придумали. Давайте учиться, наконец, ценить чужой труд", - заключила Вишневская.

После трагедии в "Шереметьево" было начато расследование. В настоящее время СК России рассматривает различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Cамолет Сухой Суперджет 100
© Sputnik /
Cамолет Сухой Суперджет 100

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Катастрофа самолета "Сухой Суперджет 100" в Шереметьево (15)

По теме

Прядка: ЧП c SSJ-100 могло привести к более печальным последствиям
В каком состоянии находятся пассажиры, выжившие в Шереметьево
Теги:
самолет
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
Вручение сертификатов участникам Школы инновационной журналистики Sputnik
На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн
На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн
Cамолет Сухой Суперджет 100
Cамолет Сухой Суперджет 100

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться