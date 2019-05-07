Экс-стюардесса из Молдовы: экипаж Sukhoi Superjet сделал все по инструкции

Бывшая стюардесса отметила, что члены экипажа воздушного судна просят делать те или иные вещи, потому что заботятся о безопасности пассажиров, в то время как люди зачастую игнорируют такие требования.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск и совершивший вечером в воскресенье жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево", сделал все по правилам и рисковал собственными жизнями, чтобы спасти пассажиров. Так считает бывшая стюардесса из Бельц Ника Вишневская.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

"Как бывшая стюардесса, могу сказать, что экипаж сделал все по инструкции, по правилам, жертвуя собственной жизнью", - написала Вишневская на своей странице в соцсети Facebook.

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По ее словам, для того, чтобы стать в свое время бортпроводницей, ей пришлось "пройти жесткую школу".

Каждая команда на трех языках, как уточнила Вишневская, должна была отскакивать от зубов.

"Нас доводили до истерики. Мы должны были знать все команды, как Отче Наш, это обязательно, на трех языках. На эвакуацию и спасение пассажиров дается ровно 90 секунд. Ни больше, ни меньше. Полторы минуты. И не важно, сколько в самолете пассажиров, 50 или 750, есть ровно 90 секунд. И как вы понимаете, на человека, в хорошем случае меньше секунды", - пояснила Вишневская.

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Она также обратила внимание на то, что бортпроводники обеспечивают безопасность пассажиров во время полета.

"Цель пребывания бортпроводников на воздушном судне не в тележках и не в кофе с чаем. Цель их нахождения там - обеспечение безопасности пассажиров, понимаете? Я ушла из авиации в свое время потому, что понимала: люди не хотят и не собираются хотеть уважать работу бортпроводника", - подчеркнула Вишневская, комментируя информацию о том, что некоторые пассажиры горевшего авиасудна покидали самолет с багажом в руках.

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Она также отметила, что другая стюардесса с 15-летним стажем недавно покинула профессию, потому что через раз на просьбу "пристегнуть ремни безопасности" пассажиры позволяли себе ее обругать.

"Страшно, что мы так живем, что не ценим чужой труд, что не слышим просьбу стюардессы делать так и только так. Это по закону! Стюардессы заботятся о ваших жизнях, жертвуя своими собственными. Самолеты - это самый безопасный транспорт. Безопаснее еще ничего не придумали. Давайте учиться, наконец, ценить чужой труд", - заключила Вишневская.

После трагедии в "Шереметьево" было начато расследование. В настоящее время СК России рассматривает различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

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