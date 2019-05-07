Все о визите Папы Римского в Румынию: от намеченных встреч до модели авто

Поездка понтифика в соседнюю с Молдовой страну будет самой длительной из всех, предпринятых им в европейские государства: почему так, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik, Джорджиана Арсене. Визит Папы Римского Франциска в Румынию запланирован на конец мая - начало июня. Понтифик прибудет в Бухарест 31 мая и пробудет в стране до 2 июня. С кем встретится глава католической церкви, как он будет передвигаться по Румынии и другие детали визита главы Ватикана – в обзоре ro.sputnik.md.

С кем встретится понтифик

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По программе визита Папа Франциск приземлится в Бухаресте 31 мая. У понтифика запланированы встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьером Виорикой Дэнчилэ, депутатами и сенаторами, а также представителями дипломатического корпуса. Они пройдут в президентском дворце Котрочень.

Затем у него намечена встреча с Патриархом православной церкви Румынии Даниелом.

На румынском папамобиле

Папа Франциск будет передвигаться на специальном автомобиле, который произведен в Румынии. Об этом рассказал примар (мэр) Ясс Михай Киркэ.

"Папамобиль будет румынского производства. Это обязательство группы Dacia Renault, которая уже работает над двумя папамобилями, на которых Папа Франциск будет ездить по Румынии", - сказал Киркэ.

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По его словам, примэрия Ясс предоставит 150 общественных автобусов, которые будут курсировать по специальному маршруту для паломников, собирающихся на встречу с Папой Франциском.

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Основные мероприятия пройдут первого июня в Яссах, а для обеспечения общественного порядка муниципалитет установит в центральной зоне пять километров защитных ограждений. По словам Киркэ, все силы правоохранительных органов и охраны будут мобилизованы для обеспечения общественного порядка.

"Это важный визит и должны быть приняты все меры по обеспечению безопасности", - отметил Киркэ.

На каком языке будет говорить Папа Франциск?

Во время своего визита в Румынию 20 лет назад Папа Римский Иоанн Павел II говорил на румынском языке. Любопытно, повторит ли это Папа Франциск.

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Декан римско-католического теологического факультета Вильгельм Данкэ пояснил, что Папа Франциск проведет священные литургии на латыни, а также службу на румынском языке в городе Блаж. Кроме того, он выступит с заявлениями на итальянском языке.

Кстати, стоит отметить, что визит Папы Франциска в Румынию станет самым длительным из всех, которые он предпринял в европейские страны. Как пояснил Данкэ, это связано с организацией румынской католической церкви, которая состоит из верующих латинского и византийского обрядов.

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"Говоря о латинском обряде, речь идет о Трансильвании. Там среди паствы больше носителей венгерского языка, а румыноязычные – в Яссах и Бухаресте. Папа захотел посетить всех своих братьев и сестер и укрепить их веру. Поэтому пасторский характер его визита потребовал расширения сроков поездки", - сказал Дынкэ.

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