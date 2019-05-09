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Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019

Двух граждан Молдовы не пустили на Украину из-за георгиевских лент

© Photo : Iurii Ostrovskii
Общество
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В обоих случаях пограничники отказали нашим согражданам в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию страны.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Двух граждан Молдовы с георгиевскими лентами не пропустили на территорию Украины и запретили им въезд в соседнюю страну сроком на три года, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда выявили двух граждан Молдовы, женщину и мужчину, которые ехали на автомобилях через пункты пропуска Паланка и Кучурган-авто, имея при себе запрещенную символику — георгиевские (гвардейские) ленты", - говорится в сообщении.

Акция Георгиевская лента в Кишиневе 2019
© Sputnik / Osmatesco
Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео

В обоих случаях пограничники отказали жителям Молдовы в пропуске через границу и на три года запретили въезд на территорию Украины.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России проводится акция "Георгиевская ленточка", она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.

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Теги:
День Победы, георгиевская лента
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