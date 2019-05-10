Киселев назвал Доренко талантом и ярчайшей личностью в журналистике

По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня" Доренко прошел сложный путь и сделал многое в журналистике.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Журналист Сергей Доренко останется талантливейшим человеком и ярчайшей личностью в российской журналистике, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, работавший вместе с Доренко в конце 1980-х - начале 1990-х годов на Центральном ТВ СССР, в программе ТСН.

Известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет в Москве 9 мая во время езды на мотоцикле. Вскрытие показало, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

"Сергей - это ярчайшая личность в истории отечественной журналистики. Он прошел сложный путь, был изломан 90-ми годами. Как мотылек на огонь, он летел по всем соблазнам телевизионной популярности. Расправлял крылья, когда информационная журналистика на нашем телевидении ощущала свою мощь", - сказал Киселев, которого цитирует российская пресса.

Киселев также отметил, что "все помнят Доренко в 90-е, когда он проводил эксперименты, порой жестокие, но при этом оставался внутри добрым и искренним человеком".

© Sputnik / Илья Питалев Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла

"Кто-то говорит, что эти эксперименты были циничными, но его цинизм был честным, от чистого сердца. Его тянуло на эксперименты, он так нащупывал свой путь в журналистике в то время, когда никто до него еще этого не делал и не проходил. И в этом его достоинство", - добавил гендиректор МИА "Россия сегодня".

Киселев также предостерег от осуждения Доренко. "Ангелов нет, и я бы предостерег кого бы то ни было от того, чтобы осуждать Сережу. Талантливый, сильный, полный жизнеутверждающей энергии, с большой любовью к России, он много сделал в журналистике, он долгожитель в профессии, его отвага и сила всегда были заразительны. Он останется в истории отечественной журналистики как безусловно яркая личность", - подчеркнул журналист.

По словам Киселева, Доренко был "этапом в истории отечественной журналистики".

Ранее в Сети появилась запись, на которой видно, как Доренко едет на мотоцикле по оживленной трассе. В какой-то момент транспортное средство заносит влево. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу.

Сергей Доренко занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи, но затем переехал в Москву, где окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Память о Доренко могут увековечить в Москве, если с этой просьбой выступит журналистское сообщество, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK