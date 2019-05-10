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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ давно был знаком с Доренко и всегда ценил его вклад в развитие журналистики.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет в Москве 9 мая во время езды на мотоцикле. Вскрытие показало, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", - отметил Песков. 

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
© Sputnik / Михаил Климентьев
Киселев назвал Доренко талантом и ярчайшей личностью в журналистике

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также заявлял, что Доренко останется талантливейшим человеком и ярчайшей личностью в российской журналистике.

Ранее в Сети появилась запись, на которой видно, как Доренко едет на мотоцикле по оживленной трассе. В какой-то момент транспортное средство заносит влево. В результате мотоцикл выехал на встречную полосу.

Сергей Доренко занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи, но затем переехал в Москву, где окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Память о Доренко могут увековечить в Москве, если с этой просьбой выступит журналистское сообщество, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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