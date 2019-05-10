Далай-лама объяснил, как улучшить мир

В ходе учений духовный лидер буддистов отметил, что сейчас в мире много убийств, больших конфликтов, уносящих жизни.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Далай-лама во время учений, проходящих в городе Дхарамсала на севере Индии, рассказал тысячам слушателей о том, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.

"Сегодня в мире много убийств, больших конфликтов, уносящих жизни. Растет разрыв между богатыми и бедными. И все это от недостатка любви и сострадания. Ахимса – ненасилие – это то, что наиболее важно для современного мира. Только любовь, сострадание и ненасилие сделают этот мир лучше", - сказал Далай-лама.

Среди слушателей преимущественно паломники из Бурятии, Калмыкии, Тувы. На учениях также присутствуют верующие и интересующиеся буддизмом из других регионов России и мира, в том числе из стран Азии, Западной Европы и США.

По словам Далай-ламы, пути развития любви и сострадания глубоко и полно изложены в учениях древних буддийских философов, таких как живший в IV веке Асанга. Не случайно главной темой учений Далай-ламы в 2019 стал записанный Асангой фундаментальный буддийский трактат "Уттаратантра" о заложенной в каждом живом существе природе Будды. Считается, что текст "Уттаратантры" передал медитирующему Асанге на небе Тушита сам Майтрея – Будда Грядущего.

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Также духовный лидер буддистов советует изучать творения всех выдающихся ученых древнеиндийского буддийского университета Наланда, где сказано, как можно обуздать свой ум, подверженный цеплянию за "я" и сильным негативным эмоциям.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы.

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