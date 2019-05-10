22:04 10 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV

Далай-лама объяснил, как улучшить мир

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

В ходе учений духовный лидер буддистов отметил, что сейчас в мире много убийств, больших конфликтов, уносящих жизни.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Далай-лама во время учений, проходящих в городе Дхарамсала на севере Индии, рассказал тысячам слушателей о том, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.

"Сегодня в мире много убийств, больших конфликтов, уносящих жизни. Растет разрыв между богатыми и бедными. И все это от недостатка любви и сострадания. Ахимса – ненасилие – это то, что наиболее важно для современного мира. Только любовь, сострадание и ненасилие сделают этот мир лучше", - сказал Далай-лама. 

Борис Гребенщиков спел для Далай-ламы
© Sputnik / Сергей Мелконов
"Музыкальное подношение": Борис Гребенщиков спел для Далай-ламы

Среди слушателей преимущественно паломники из Бурятии, Калмыкии, Тувы. На учениях также присутствуют верующие и интересующиеся буддизмом из других регионов России и мира, в том числе из стран Азии, Западной Европы и США.

По словам Далай-ламы, пути развития любви и сострадания глубоко и полно изложены в учениях древних буддийских философов, таких как живший в IV веке Асанга. Не случайно главной темой учений Далай-ламы в 2019 стал записанный Асангой фундаментальный буддийский трактат "Уттаратантра" о заложенной в каждом живом существе природе Будды. Считается, что текст "Уттаратантры" передал медитирующему Асанге на небе Тушита сам Майтрея – Будда Грядущего.

Далай-лама: на Западе не всегда понимают суть медитаций>>>

Также духовный лидер буддистов советует изучать творения всех выдающихся ученых древнеиндийского буддийского университета Наланда, где сказано, как можно обуздать свой ум, подверженный цеплянию за "я" и сильным негативным эмоциям.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Шаолинь, легенда и реальность: малолетние послушники осваивают азы кунг-фу
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019
Грандиозный концерт 9 мая: песни Победы, тысячи зрителей и праздничный салют
Тюлений беби-бум: ларги массово разлеглись на берегах островов Приморья
День Победы
Из памяти не стереть: почему празднование Дня Победы важно для Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться