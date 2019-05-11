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Флаги стран СССР. Архивное фото

Как западные разведки снимали военные парады в СССР

© Sputnik / В. Киврин
Общество
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Советский Союз активно разрабатывал новые ракеты, другую военную технику. Иностранные шпионы могли получить изображения такого вооружения с близкого расстояния.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Источником полезной и уникальной информации были военные парады в СССР для иностранных разведок: западные спецлужбы не пропускали ни одного шествия и ни одного марша в советских республиках. Особенно ценными были парады на на Красной площади 9 мая.

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Оно и понятно: Советский Союз активно разрабатывал новые ракеты, другую военную технику. Иностранные шпионы могли получить изображения такого вооружения с близкого расстояния. А в те годы, когда "Холодная война" была в самом разгаре, страны западного блока стремились любой ценой получить информацию о новых технологиях.

В обпубликованном в субботу на сайте РИА Новости обзоре отмечается, что сбор данных о расположении советских ракет, аэродромов и других объектов в 1960-е годы активно шел с воздуха. Первые изображения передовал с воздуха самолет-разведчик U-2. Об этом рассказал куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал архивные данные. По его словам, с  помощью этого самолета удалось совершить всего 24 успешных миссии над СССР, 25-я стала последней: советские военные сбили машину пилота Гэри Пауэрса, что стало неожиданностью для американцев.

После этого случая, акцент сместился в сторону космоса. К тому времени U-2 успели сфотографировать около 15% территории Советского Союза.

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Джеймс Дэвид отметил, что первой успешной миссии спутниковой фоторазведки была CORONA. Основной ее задачей была съемка больших территорий для определения местонахождения разных объектов. Потом был спутник GAMBIT-1, оборудованный более совершенной оптикой. Он передавал снимки более высокого разрешения, сопоставимых по качеству с U-2. С 1966 по 1986 года США вели наблюдение с помощью нового спутника - GAMBIT-3. Как признался Джеймс Дэвид, эти данные до сих пор засекречены. 

Добывались важные данные не только из космоса, но и на земле. Причем, получали их не только американцы, но и их партнеры по НАТО. Подробные снимки делали и сотрудники ЦРУ, которые внедрялись в посольства.

"Я не могу подтвердить это, но это были сотрудники ЦРУ, они были атташе. И мы работали с французами и британцами. Потом пленку проявляли и, полагаю, что мы с британцами и французами делились друг с другом фотографии, но не знаю наверняка", - сказал Дэвид.

О том, как проходил парады, информировали и Национальный совет безопасности США. И не всегда главным в этом было оружие. Например, по итогам парада 1 мая 1956 года в Белом доме было доложено следующее:

"Мероприятия Первомая в Москве полностью отражали нынешнюю советскую "политику мира": было еще меньше демонстрации военной техники и воинственности в главной речи, произнесенной министром обороны (Георгием - ред.) Жуковым. Оформление парада еще больше отражало новую кампанию Кремля на развенчание мифа Сталина". Последнее, в частности, выражалось в том, что во всей Москве был замечен только один портрет Иосифа Сталина.

Полная версия материала опубликована на сайте ria.ru

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