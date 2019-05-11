Недобрая весна: что будет с урожаем в Молдове

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Пшеница, кукуруза, подсолнечники могут сильно пострадать из-за плохих погодных условий, а многие земледельцы не смогут собрать богатый урожай, сообщает телеканал Pro TV.

Аграрии, мнением которых поинтересовались телевизионщики, рассказали, что продолжительные дожди и низкие температуры отрицательно сказались на молодых растениях.

Фермер из Яловен Виктор Мунтяну 3 года занимается выращиванием овощей без использования химических удобрений. Он сетует, что большая часть урожая, возможно, пропадет.

" Многие растения пострадали от холода. Здесь у меня растут горох, морковь, свекла, кукуруза, чеснок – всем им “досталось” в результате холодов. Напрасно надеялся, что эта весна будет тёплой, как и в прошлом году. Семена не прорастают, а просто гниют, – сожалеет Мунтяну.

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Он добавил, что торговцы на рынках жалуются, что из-за холодной погоды земледельцы не торопятся начать высадку. По данным метеорологов, и на следующей неделе погода будет прохладной, особенно в ночное время. Местами также выпадут осадки.

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