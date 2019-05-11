Евровидение - 2019: названы три потенциальные песни-победительницы - видео

Евровидение 2019: букмекеры назвали своих финалистов в конкурсе. На каком месте Молдова

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Евровидение 2019 могут выиграть артисты Нидерландов, России, Швеции или Италии Именно представителям этих стран букмекеры пророчат победу в главном международном европейском конкурсе песни. На вершине топ-листа букмекеров находится 24-летний голландский певец Дункан Лоуренс.

На втором месте букмекерских фаворитов расположился россиянин Сергей Лазарев, который выступит на шоу с песней Scream.

Замыкает тройку лидеров на данный момент представитель Швеции Джон Люндвик с песней Too Late for Love.

36-летний музыкант уже пытался попасть на музыкальный конкурс еще в прошлом году, но тогда не смог выиграть отборочный тур.

Некотырые аналитики полагают, что есть шансы на успех у итальянца Махмуда, который исполнит песню Soldi.

Молдову на конкурсе представит певица Анна Одобеску. Она уже приняла участие в генеральной репетиции "Евровидения" в Тель-Авиве. Но в тройке лидеров букмекеры ее не видят. А зря. Мы желаем Анне победить в этом песенном состязании.

В 2019 году конкурс "Евровидение" проводится в Израиле после того, как в Лиссабоне израильская певица Нета победила с песней "Toy". Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая. Ранее организаторы конкурса заявили, что массированные ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа не помешают проведению фестиваля. "Все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", - заявила израильская телерадиокомпания "Кан", организующая конкурс в Тель-Авиве. Приехавшие участники продолжают репетиции в городском "Экспо-центре", придерживаясь заранее составленного расписания, сообщили организаторы.

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