Почем фунт лиха, или как граждане Молдовы устраиваются в Великобритании

Выходец из Молдовы Виктор Круду рассказал, как устроиться на работу в Великобритании, и почему многие наши соотечественники не хотят возвращаться домой.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik, Андрей Петрик. От хорошей жизни не бегут, это известно давно и заметно по контингенту "отъезжающих" в странах, где с экономикой все в порядке, где есть рабочие места и перспектива. Там, как правило, в аэропортах — либо путешествующие старики, либо молодежь с чемоданами на колесиках, безмятежно ждущая в кафе своей очереди на прохождение таможенного контроля для отъезда на популярные курорты.

У нас в Молдове это — тоже молодежь, а также люди среднего возраста. Однако утомленный вид и хмурые лица в очередях в аэропортах и на автовокзалах — красноречивое свидетельство того, что едут они явно не на отдых, а ждет их тяжелый, изнурительный, но праведный труд во имя семьи. Пусть где-то там, за рубежом, но, чтобы домочадцы жили здесь, в Молдове, сносно. Именно этот принцип стал вынужденной заповедью бытия для сотен тысяч молдавских граждан.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с нашим соотечественником Виктором Круду, работающим в Великобритании, в городе Линкольн, чтобы узнать: как выходцам из нашей республики трудоустроиться в этой стране?

"Наши земляки получают румынские паспорта только для того, чтобы приехать сюда. Сначала им необходимо устроиться в агентство занятости, которое подыщет подходящую работу. Естественно, это — тяжелая работа в качестве подсобных на заводах или в сельском хозяйстве. Как правило, работодатель смотрит на то, силен ли физически работник, как он выполняет норму, а лишь затем предлагает контракт, который заключается, в основном на полгода", — сообщил Круду.

По словам собеседника, рассчитывать, что когда-нибудь выходец из Молдовы сядет в Великобритании в уютный офис и будет подписывать бумажки, не приходится. Эта работа — для крепких телом и духом, а проявить выдержку можно, в основном на комбинатах по сортировке овощей, на полях, где собирают ягоды, либо на предприятиях тяжелой промышленности.

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Как отметил собеседник, даже на первый взгляд, просто пройдя по улицам небольших городов или зайдя в магазины, можно заметить и услышать по говору, что в Великобритании трудится довольно много выходцев из Молдовы. Все это, по утверждению Виктора, объясняется тем, что отношение к простым рабочим сильно разнится с тем, что присутствует в Молдове. Радует и заработок, на сортировке картофеля или на сборе ягод наш земляк может заработать от полутора тысяч фунтов и выше.

"Мне многие ребята, выходцы из молдавских сел, работавшие на полях в Молдове и приехавшие сюда говорят, что в республике к рабочему, к крестьянину относятся, как к тени, стараясь мало платить и не замечать его. Здесь даже к простым рабочим отношение сильно отличается. При официальном трудоустройстве человек получает медицинскую страховку, его права соблюдаются. Да и заработок для наших сограждан — довольно весомый", — подчеркнул Круду.

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По его словам, кто-кто, а граждане Молдовы действительно трудолюбивы, знают цену заработанному фунту. Поэтому, приезжая домой они могут с гордостью приобрести себе новую бытовую технику, неплохой автомобиль, на подсознательном уровне испытывая удовлетворение, что все это заработано честно, что называется, на своих плечах. Ценят труд выходцев из Молдовы и за рубежом, особенно в Великобритании, не в пример родному краю.

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"Не побоюсь сказать от имени всех, здесь работающих. Наше молдавское правительство думает в первую очередь о себе, а потом о гражданах и их нуждах. Этим и объясняется такое бегство простых людей из Молдовы, которые хотят пусть немного, но пожить по-человечески, даже так "вкалывая". Мы хоть знаем здесь за что мы работаем. Возьмите моих друзей детства: нам сейчас нет и тридцати, а в Кишиневе никого не осталось", - с грустью подытожил наш соотечественник.

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