Западные соцгарантии - граждане Молдовы могут получать европейские пенсии

Жители нашей республики, работавшие за рубежом в течении продолжительного периода, смогут рассчитывать на выплаты из некоторых европейских стран.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Предупрежден - значит вооружен. Это изречение граждане Молдовы, трудящиеся за рубежом вспоминают, когда уезжают на длительный период на заработки за рубеж, а затем возвращаются домой.

Однако те, кто легально трудился в одной из стран ЕС, с которой у Молдовы подписано соответствующее соглашение, могут рассчитывать на соцвыплаты и вернувшись домой.

В настоящий момент у республики подписаны соглашения в области социального страхования с 12 странами Европейского союза: Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой. Это означает, что, вернувшись домой, трудовые мигранты, работавшие в этих странах, могут претендовать на молдавскую пенсию.

Речь о легально работающих гражданах Молдовы, которые могут получать пенсию и пособия здесь, в республике. Им выплачивается пенсия пропорционально страховому периоду, который они накопили, работая за границей. Однако важно, чтобы они работали легально.

Особо остро стоял вопрос с Италией, ставшей популярным направлением для молдавских гастарбайтеров. Но руководство Национальной кассы социального страхования подписало соглашение о сотрудничестве с Патронатом ACLI и Партнерством территориальной помощи и консалтинга по вопросам международного законодательства.

© Sputnik / Nicu Goncear Индексация-2019: с 1 апреля в Молдове увеличили пенсии

Документ подписан для информирования молдавских граждан, которые работали в Республике Молдова и в Италии, об их праве на пенсию и другие пособия социального страхования, а также о порядке их получения.

Между Республикой Молдова и Итальянской Республикой нет двустороннего соглашения в области социальной защиты, которое предусматривало бы социальные гарантии для граждан двух государств. Тем не менее, молдавские граждане, которые легально работали в Италии, могут получить пенсию от итальянского государства через Патронат ACLI.

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Для того, чтобы получить пенсию из Италии, гражданин Молдовы, долгое время легально трудившийся на территории этой страны должен предъявить молдавский паспорт и персональный номер соцстрахования в Италии. Сегодня в этом государстве легально трудится порядка 140 тысяч граждан Молдовы, около 800 из которых получают пенсию, размер которой варьирует от 17 до 500 евро.

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