Пока вы спали: нападение на таксиста в Молдове, ядерное оружие в Европе

КИШИНЕВ, 14 мая - Sputnik. Четверо мужчин отобрали у приехавшего на вызов водителя машину и уехали на ней сами. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного Фалештского инспектората полиции.
Мужчина сообщил полицейским, что четверо неизвестных применили к нему силу и отобрали служебный автомобиль Dacia Logan. Затем они уехали на такси в сторону Кишинёва. Позже машину заметил экипаж патрульной полиции. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. В начавшейся погоне он не справился с управлением и вылетел с трассы.
Правоохранители задержали на месте одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний житель Фалештского района.
Полиция устанавливает личности остальных подозреваемых.
США запретили Европе разрабатывать собственное оружие
Вашингтон предупредил Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов, говорится в письме заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
В тексте письма отмечается, что нынешние планы Евросоюза в сфере обороны несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.
В частности, Вашингтон не доволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС приглашать неевропейские страны к участию в проектах, однако при этом любой из таких проектов будет полностью в интелеллектуальной собственности Евросоюза.
Кроме того, США также не довольны условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), которая направлена на более тесное сотрудничество 25 стран-членов ЕС.
В письме заместитель госсекретаря США также указывает на то, что развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем, которые не являются взаимозаменяемыми, а это, по мнению Лорд, расходует оборонные ресурсы и порождает соперничество между НАТО и ЕС.
США также настаивают на том, чтобы из проектов удалили условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству любые предприятия.
Еврокомиссия ранее предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40 процентов, а также создать Европейский оборонный фонд.
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств, сказал РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.
Он также раскритиковал европейские страны за то, что позволяют Вашингтону подвергать их опасности.
"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?" - задался вопросом эксперт.
Американская полиция вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне
Полиция США вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где остаются последние активисты-сторонники законного президента Венесуэлы Николоса Мадуро.
Сам Мадуро ранее поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге.
Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим
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