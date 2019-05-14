Земля - в зоне мощной магнитной бури, в эти часы ее интенсивность на пике

Нынешнее событие, отнесенное к третьей категории по пятибалльной шкале, - крупнейшее за последний период времени.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца. "Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", — добавил он.

Богачев также отметил, что бывают и более серьезные магнитные бури.

"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", — пояснил собеседник агентства.

Активность началась во вторник около шести утра по московскому времени и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.

В середине дня, как уточнил Богачев, событие проходит через свой максимум.

Метеочувствительным людям он посоветовал быть осторожными.

В течение 2019 года ни одно из возмущений магнитного поля, наблюдавшееся на Земле, не превосходило минимальный первый уровень. Последний раз буря текущего, третьего уровня наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017 года.

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