Мир за сутки: первый полуфинал "Евровидения", смертельное ДТП на Ботанике

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Этой ночью в Кишиневе на улице Дачия легковой автомобиль насмерть сбил человека. ДТП произошло около 23:00. По информации очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Полиция прибыла на месте происшествия. Правоохранителям теперь предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Первые итоги "Евровидения"

Представители десяти стран, среди которых Греция, Кипр, Чехия, Белоруссия, Исландия, вышли в финал по итогам первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение", который прошел во вторник на музыкальной площадке "Экспоцентра" в Тель-Авиве.

Первый полуфинал конкурса открылся выступлением победительницы прошлого года - Нетты Барзилай. После зрителей ожидали 17 номеров, путевку в финал из которых по итогам голосования также получили Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения.

Конкурс "Евровидение", уже в третий раз за всю историю своего существования проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие мероприятия прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошлись по "оранжевой дорожке". Девиз этого года - Dare To Dream, призывающий мечтать смело.

Во Франции открылся 72-ой Каннский кинофестиваль

На церемонии открытия присутствовали такие известные актёры как Джулианна Мур (США), Селена Гомес (США), Билл Мюррей (США), Шарлотта Генсбур (Франция), Тильда Суинтон (Великобритания).

© Sputnik / Yana Zaharova Погодные рекорды Молдовы 15 мая

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года будут представлены сразу четыре фильма, снятые режиссерами-женщинами. При этом отмечается, что за всю историю кинофорума лишь одной кинематографистке - Джейн Кэмпион - удалось получить главный приз "Золотую пальмовую ветвь".

Председатель жюри 72-го Каннского кинофестиваля - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Жюри программы "Особый взгляд" возглавляет ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки.

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