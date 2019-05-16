Сотня бегунов из Молдовы участвует в экстремальном горном марафоне в Румынии

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Около ста бегунов из Молдовы примут участие в экстремальном горном марафоне Transylvania100k, который состоится в конце этой недели в Румынии.

Марафон Transylvania100k считается одним из самых сложных в Европе из-за экстремальных климатических условий, характерных для региона в это время года.

Спортсмены будут соревноваться в горной местности в районе живописного трансильванского замка Бран, который позиционируется в туристической индустрии как "замок Дракулы".

Профессиональные спортсмены и любители бега в рамках этого марафона обычно выходят на дистанции 20, 30, 50, 80 и 100 километров. В этом году соревнования будут осложнены обильным снегом, выпавшим в горах. В отдельных местах толщина снежного покрова составляет до одного метра.

Чтобы обеспечить безопасность участников соревнований, некоторые из маршрутов были изменены.

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