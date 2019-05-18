Все финалисты в одном видео — что сегодня ждет зрителей на Евровидении

Грандиозное шоу ждет телезрителей сегодня вечером — на музыкальную арену выйдут представители 26 стран.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Поздно вечером в субботу станет известно имя победителя в песенном конкурсе "Евровидение-2019" который проходит в столице Израиля Тель-Авиве. Определится и страна, которая будет принимать конкурс в следующем году.

© REUTERS / Ronen Zvulun Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса "Евровидение"

Финалисты выйдут на сцену в следующем порядке: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Перед началом концерта официальный канал Евровидения на Youtube опубликовал видео, в котором представлены все финалисты конкурса.

Напомним, что представительница Молдовы Анна Одобеску не прошла в финал. Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, выступит в финале "Евровидения" под пятым номером со своей композицией Scream.

© AFP 2019 / Jack GUEZ Выступление Сергея Лазарева на "Евровидении" - видео

Сразу после появления первых отрывков выступлений в сети фаворитом букмекеров стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс. На второй строчке рейтинга расположилась певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке. Закрывает тройку лидеров рейтинга претендент из Швеции Джон Лундвик.

Также в первой десятке оказались участники Швейцарии, Азербайджана, России, Италии, Исландии, Франции и Норвегии.

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