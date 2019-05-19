Граждане Молдовы с румынскими паспортами смогут свободно въезжать в Швейцарию

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Граждане Молдовы, обладающие румынским гражданством, с 1 июня этого года смогут без ограничений находится в Швейцарии и работать в этой стране, сообщает Sputnik Moldova.
Это предусмотрено во втором протоколе соглашения между Швейцарией и Евросоюзом о свободном передвижении граждан.
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Федеральный совет Швейцарии модифицировал нормы о свободном передвижении граждан, в том числе и румынских.
Эти изменения предусматривают, что граждане Румынии смогут свободно приезжать в Швейцарию, если они нашли там работу. Так сейчас позволяют большинство стран ЕС.
В случае, если место работы не найдено, гражданам придется доказать, что у них достаточно денег для того, чтобы обеспечивать себя в период нахождения в стране.
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