Сексизм проник очень глубоко: скандал на американской субмарине

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США.
Сообщается, что в июне прошлого года помощник капитана Грегори Керчера уведомил своего начальника о том, что кто-то из членов экипажа подводной лодки составил два списка.
В одном из них каждой женщине на борту субмарины присвоены оценки в виде "звездочек", в другом же содержатся комментарии сексуального характера, оценивающие дамскую часть экипажа судна.
Слухи об этих списках быстро распространились среди команды субмарины, после чего женщины стали беспокоится о своей безопасности.
Керчер попытался установить составителей списка, однако не дал хода официальному расследованию инцидента. Когда об этом стало известно руководству ВМС США, Керчер был отправлен в отставку из-за "потери уверенности в его способности руководить командой". Позднее несколько других членов экипажа получили дисциплинарные взыскания.
Издание уточняет, что USS Florida – вторая субмарина из состава ВМС США, на которой служат женщины-подводники. Всего на момент скандала команда из 173 членов включала в себя 32 девушки.
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