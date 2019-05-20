Сексизм проник очень глубоко: скандал на американской субмарине

Подводная лодка USS Florida - одна из двух в составе ВМС США, на которой служат женщины. Их доля в составе экипажа составляет почти одну шестую.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке USS Florida ВМС США.

Сообщается, что в июне прошлого года помощник капитана Грегори Керчера уведомил своего начальника о том, что кто-то из членов экипажа подводной лодки составил два списка.

В одном из них каждой женщине на борту субмарины присвоены оценки в виде "звездочек", в другом же содержатся комментарии сексуального характера, оценивающие дамскую часть экипажа судна.

Слухи об этих списках быстро распространились среди команды субмарины, после чего женщины стали беспокоится о своей безопасности.

Керчер попытался установить составителей списка, однако не дал хода официальному расследованию инцидента. Когда об этом стало известно руководству ВМС США, Керчер был отправлен в отставку из-за "потери уверенности в его способности руководить командой". Позднее несколько других членов экипажа получили дисциплинарные взыскания.

Издание уточняет, что USS Florida – вторая субмарина из состава ВМС США, на которой служат женщины-подводники. Всего на момент скандала команда из 173 членов включала в себя 32 девушки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK