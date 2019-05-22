Вторая жизнь "пива фараонов": воссоздать древний продукт помогли археологи

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Израильские ученые объявили, что им удалось воссоздать "пиво фараонов", использовав дрожжи, найденные на стенках древних кувшинов.

© Sputnik / Игорь Михалев Израиль: археологическая находка под полом гостиной

Напиток оказался не только безопасен для потребления, но и отличается высокими вкусовыми качествами, заверяют его создатели — исследователи из ведущих университетов страны и археологического Управления древностей.

Отправной точкой стал сбор дрожжевых культур, которые, как выяснилось, сохранились в микропорах осколков глиняных кувшинов, использовавшихся для хранения пива и меда.

"Кувшины, о которых идет речь, относятся ко временам правления египетского фараона Нармера (примерно 3000 лет до нашей эры), арамейского царя Хазаеля (800 лет до нашей эры) и пророка Нехемии (400 лет до нашей эры), который, согласно Библии, правил Иудеей во времена персидского владычества", — сказано в коллективном пресс-релизе.

© Fotolia / Volff Названа страна с самым вкусным пивом в мире

При воссоздании напитка — пива крепостью 6% и 14-градусного меда — ученые обратились за помощью к профессиональным пивоварам, использовавшим для начала современные технологии производства.

"Самое большое чудо — то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечем и вырастим. Древние дрожжи позволили нам <...> понять, каким было на вкус пиво древних филистимлян и египтян. И оно, кстати, совсем неплохое", — говорит один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.

© Sputnik / Шушаник Саргсян История пива: от температуры до посуды

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