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Лес, пораженный вредителями

Не признающие границ: как в СНГ борются с жуком-короедом и иными паразитами

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Алексей Стефанов
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Страны СНГ станут сообща сражаться с вредителями, которые перебираются из страны в страну, и грозят истреблением лесных массивов и урожаев.

В повестке дня заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ среди привычных вопросов - приграничного сотрудничества, подготовки кадров - значилась и довольно специфическая тема – ликвидация очагов вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ. 

"Вредоносные организмы и болезни интенсивно проникают в Россию и в приграничные страны – Беларусь, Казахстан и другие. Одним из ярких примеров этого является массовое размножение вершинного короеда на территории Европы. Его проникновение особенно сильно сказалось на территории Республики Беларусь, где уже погибло несколько десятков тысяч гектаров лесов", - рассказал корреспонденту Sputnik заместитель директора ФБУ "Рослесзащита" Василий Тузов.

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По его словам, причинивший колоссальный вред лесному хозяйству Беларуси жук-короед был обнаружен и на территории России. И сейчас все делается, чтобы поставить барьеры на пути его дальнейшего распространения. "Надеюсь, мы справимся с этой вспышкой, и не будет такого большого ущерба, как в Республике Беларусь", - отметил Тузов.

Но короед не единственный, кто вредит природным ресурсам стран СНГ.

"Есть масса инвазивных видов, которые нас беспокоят. Много вредителей сейчас на территории Краснодарского края. Это связано с тем, что он стал воротами в Российскую Федерацию, и всякого рода вредители привозятся в Россию с сельскохозяйственной продукцией", - пояснил Тузов.

Конечно, существует карантинная служба, которая должна предотвращать ущерб. "Но, - как отметил специалист, - она работает на пунктах пропуска, а вредители-то не знают, где положено проходить, а где нет".

Попадая таким образом из Европы, Северной Америки или стран Юго-Восточной Азии в Россию агрессивные виды быстро захватывают новые территории, оперативно перебираясь через границы в сопредельные государства.

"Например, каштановая орехотворка, которая сейчас начала свирепствовать на территории Краснодарского края, пришла из Европы. Это очень мелкое насекомое, которое трудно рассмотреть даже вооруженным глазом, но оно сильно вредит съедобному каштану, очень ценной породе", - отметил специалист.

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Любая из сопредельных стран, по словам Тузова, может столкнуться с этой проблемой, если вовремя не поставить заслон и не начать борьбу с вредителем.

Специалист также рассказал, что сейчас с территории Казахстана в Россию движется целый ряд лесных паразитов, которые наносят существенный ущерб лесам. Это и сосновый шелкопряд, и сосновая совка, и пилильщики, которые повреждают хвойные породы.

"На встречах с коллегами из других стран СНГ постоянно чувствуется большая обеспокоенность. Дополнительный вред наносит изменение климата, которое непредсказуемым образом влияет на распространение этих вредителей. Мы отмечаем значительный сдвиг границ распространения вредных организмов. Поэтому и появилось соглашение. Оно уже согласовано и подписано всеми странами-участниками СНГ. Надеемся, что это соглашение послужит реальным барьером перед распространением вредных организмов", – подытожил Василий Тузов.

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