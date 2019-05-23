Президент России наградил Митрополита Владимира Орденом Дружбы

Этой награды удостаиваются иностранные граждане за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды целой группе выдающихся россиян и иностранцев, среди них Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Торжественная церемония прошла в четверг в Кремле.

Глава молдавской митрополии удостоен Ордена Дружбы. Этой награды удостаиваются иностранные граждане за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Награждение деятелей культуры и искусства госнаградами РФ

Митрополит Владимир (Кантарян Николай Васильевич) возведен в соответствующий сан Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1992 году. До этого времени с 1989 года он был епископом Кишиневским и Молдавским.

В 1990, 1992, 1996 и 1999 годах был временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. На юбилейном архиерейском соборе 13-19 августа 2000 года в Москве его избрали постоянным членом Священного синода РПЦ.

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