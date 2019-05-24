Редкая операция: вместо 14 пальцев на руках осталось положенное число - фото

В Китае хирурги исправили кисти девочке, родившейся с наследственным физическим дефектом.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В операционной трехлетней девочке удалили по два лишних пальца с каждой руки, пишет Daily Mail.

Кроме того, кисти друг от друга отличались: два левых пальца срослись, а правые – выросли из большого пальца. В ее семье такое отклонение наблюдалось на протяжении пяти поколений.

Хирургическая помощь была оказана в центральной больнице медицинского колледжа Шэньяна в северо-восточной провинции Ляонин.

Хирург Чжан Цзе признался, что пациенты с такими проблемами к нему поступают нечасто.

"Операция осложнялась тем, что было непонятно, какие пальцы лучше сохранить, а какие – убрать", – рассказал он.

Врачи и родственники девочки остались довольны результатами проделанной работы. По словам специалистов, процедура сделала ее руки эстетически красивыми и не нарушила моторику. Спустя месяц после операции ребенок чувствует себя хорошо.

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