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Золотой песок

Золотая лихорадка, или Чем занимаются молдаване в Южной Америке

© Sputnik / Редлих
Общество
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Где только не встретишь наших людей: в Европе, Азии, США и Канаде, но оказывается, неслабая молдавская диаспора есть и в Южной Америке.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. С конца ХХ века и по сегодняшний день граждане Молдовы сотнями и тысячами покидают свою родную страну. Этим сегодня никого не удивишь, ведь есть определенные причины, о которых всем уже известно: отсутствие рабочих мест или перспективы, слабая оплата труда и многое другое.

Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
© Sputnik / Rodion Proca
Переселенец о том, как эмигрировать в Канаду из Молдовы

Но оказывается наши граждане и намного раньше в больших количествах покидали родные земли, уезжая в более экзотические места, нежели Россия или Европа.

Об этом в интервью для радио Sputnik Молдова рассказал ведущий научный сотрудник Национального музея Этнографии и природы Молдовы, председатель Ассоциации Географии и Этнологии Молдовы, доктор географии Дорин Лозовану.

"Есть такой малоизвестный момент в истории -  большинство и не подозревало о таком процессе. Но, действительно, в 20-е годы прошлого века из тогда еще Бессарабии определенное количество крестьян, особенно из южных уездов, эмигрировали в южноамериканские страны - это Бразилия, Аргентина и Уругвай", - заявил Лозовану.

Он объяснил, что тогда сей феномен тоже был связан с экономическими причинами, но это сочеталось и с культурно-языковыми отношениями. Ведь, как напомнил Лозовану, тогда в Бессарабии были румынские власти, и они, хоть и не открыто, но были заинтересованы в эмиграции этнических и национальных меньшинств, то есть русскоязычного населения.

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Ради отъезда продавали все

Уехать из Бессарабии, где большая часть людей жила в общем-то не очень богато, было тяжело. Поэтому они продавали все, что имели, а в случае нехватки средств их доплачивали фирмы, помогающие с эмиграцией, отметил собеседник Sputnik.

"Конечно, обещаний было больше, чем реалий. Поэтому многие, уже находясь там, погибали от голода и болезней. Им обещали золотые горы, но по приезду у всех складывалось по-разному. Некоторые хорошо устраивались, а некоторые и вовсе возвращались", - уточнил Лозовану.

Фермеры, шахтеры, золотоискатели и ученые

Как рассказал эксперт, род занятий у выходцев из наших краев был разнообразный: от шахтеров и золотоискателей до ученых и генералов армии.

По его словам, многие стали известными личностями, и в той же Бразилии улицы носят их имена.

"Есть и сейчас в Южной Америке потомки выходцев из Бессарабии. Я с ними общаюсь лично. Выделю двух ученых - это Степан Булгар и Николай Червенков. Один - гагауз, другой - болгарин", - отметил эксперт.

К этому он добавил, что  многие выходцы из Бессарабии сохранили языки.

"С некоторыми общаюсь на румынском, а с кем-то на русском языке. Это заинтересованные люди. Они никогда не были в Молдове, но знают свои села, их названия, знакомы с местными фамилиями и многими другими деталями", - поделился Лозовану.

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Как поведал собеседник, миграция в южноамериканские страны сохранилась и сегодня, наибольшее количество выходцев из нашей страны проживают в окрестностях Сан-Паулу, в Бразилии, а еще они есть в Колумбии и Боливии.

EU flagg
© Sputnik / Andrei Stenin
Европейцы мигрируют в более развитые страны Евросоюза

Помимо молдаван, как продолжил эксперт, есть на южноамериканском континенте и выходцы из России и Эстонии.

"Род занятий у многих схожий – это шахты, где тяжелый, но очень хорошо оплачиваемый труд, а также золотые прииски. Ведь золотая лихорадка еще не кончилась, и среди авантюристов, испытывающих свою судьбу в поисках золота, есть и наши граждане", - заключил Лозовану.

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Теги:
выходцы из стран бывшего СССР, миграция, Бразилия
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