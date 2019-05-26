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Жара

Мужчины и женщины: найдено еще одно существенно различие

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Исследователи задались целью выяснить, кто лучше решает математические и словесные задачи в разных температурных условиях.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Оказалось, что на женщин благоприятнее действует жара, а на мужчин - холод. Выводы социологов были представлены в журнале PLoS One.

Силуэты мужчины и женщины. Архивное фото.
CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Ученые выяснили: в чем различия в мышлении мужчин и женщин

"Многие люди часто замечают, что высокие температуры внутри помещений нравятся женщинам заметно больше, чем мужчинам, но все думали, что это было просто их личным предпочтением. Мы показали, что от температуры зависит не только комфорт, но и производительность труда и старательность человека", — рассказывает Том Чанг (Tom Chang) из университета Южной Калифорнии в Сан-Франциско (США).

В последние годы ученые активно пытаются понять, существует ли физиологические, эволюционные или химические особенности в работе организма женщин и мужчин, или же если все различия в нашем поведении обусловлены воспитанием, гормонами и культурными традициями.

К примеру, в декабре 2013 года биологи из США выяснили, что некоторые отделы мозга у мужчин общаются друг с другом не так, как это делают аналогичные регионы нервной системы у и женщин, и наоборот. Несколько лет назад молекулярные биологи выяснили, что сильный и слабый пол по-разному воспринимают боль, и нашли намеки на то, что мужчины "запрограммированы" эволюцией умирать раньше женщин.

Старообрядцы
© Sputnik / Фёдоров
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Чанг и его коллега Агне Каяскайте (Agne Kajackaite) из Берлинского социологического центра (Германия) проследили за тем, как необычно высокие и низкие температуры в помещении влияли на умственные способности пяти сотен студентов.

Разделив их на несколько групп, ученые приглашали их в комнату и просили пройти серию достаточно простых, но длительных тестов. Во время них добровольцы должны были решить несколько простых арифметических задач, воспользоваться интуицией или составить максимальное число слов из большого набора букв.

В это время температура в комнате становилась или заметно выше нормы, достигая 32 градусов Цельсия, или была очень низкой – около 17 градусов тепла.

Эти наблюдения раскрыли неожиданную вещь. При низких температурах девушки почти в 1,5 раза уступали парням в решении простейших задачек, тогда как при ее повышении до 32 градусов их показатели фактически сравнивались. Аналогичным образом, женщины явно лидировали в составлении слов, однако при 17 градусах "разрыв между полами" сокращался почти до нуля.

Как предполагают Чанг и Каяскайте, высокие температуры делают женщин более старательными и трудоспособными, что в данном случае заставляло их чаще пытаться решать задачи и передавать ответы экспериментаторам. На мужчин они влияли обратным образом, хотя и не так сильно, как на представительниц прекрасного пола.

Все это, как отмечают исследователи, не только раскрывает природу одного из самых частых конфликтов в офисах, но и ставит под сомнение результаты многих экспериментов, в ходе которых социологи, экономисты и нейрофизиологи пытались оценить различия между мужчинами и женщинами, не учитывая различия во влиянии температуры воздуха на их разум и поведение.

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