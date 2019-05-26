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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл: верим, что на Западе вновь возобладает тяга к духовности

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Предстоятель Русской Православной Церкви в воскресенье освятил храм Всех Святых в Страсбурге.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге в воскресенье заявил о необходимости укрепления духовной жизни людей на Западе, а также развития диалога и взаимодействия православных и католиков для свидетельства о христианских ценностях в "секуляризированной цивилизации".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Сергей Пятаков
Патриарх Кирилл рассказал о вызовах нового времени

"Мы верим, что и на Западе, где, может быть, картина несколько иная (по сравнению с Россией, где, по словам Патриарха, после 70-летия господства атеистической власти продолжается бурное возрождение духовной жизни – ред.), настанет тот момент, когда люди снова осознают огромную необходимость в том, чтобы духовная жизнь становилась все сильнее и сильнее", - сказал Патриарх Кирилл, цитируемый российскими СМИ.

Он отметил, что Русская церковь с большим уважением относится к трудам папы Римского Франциска и католического епископата и внимательно наблюдает за духовным состоянием Западной Европы.

"Мы солидарны с вами в ваших трудах. Полагаю, что мы должны совместно умножать наши усилия на пути свидетельства о Христе, распятом и воскресшем", - заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх выразил надежду, что построенный и освященный сегодня в Страсбурге русский храм Всех святых с духовно-культурным центром при нем будет "домом молитвы для православных людей", а также "местом встречи с католической общиной, местом диалога, который столь необходим для христиан, живущих сегодня в условиях секуляризированной цивилизации".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил храм Всех Святых в Страсбурге.

Высота храма - 41 метр, длина - 30 метров, ширина - 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше. Автор проекта - московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями, однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.

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