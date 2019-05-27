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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Основатель WikiLeaks изменил мир к лучшему, показав людям правду, считает главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является величайшим журналистом современной эпохи, заявила главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". По мнению Симоньян, Ассанж войдёт в историю.

"Я считаю Ассанжа величайшим журналистом нашей эпохи и величайшим нашим современником. Я считаю, что Ассанж – человек, который точно войдёт в историю, если мир еще хоть немножко будет развиваться так, как мы привыкли", - сказала Симоньян.

По ее словам, основатель WikiLeaks изменил мир к лучшему, показав людям правду.

"Ассанж сделал то, что обязана делать журналистика, то, для чего она существует. Он изменил мир к лучшему, показав миру правду – это и есть цель журналистики", - отметила Симоньян. 

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Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи его США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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Ранее Британская Партия социалистического равенства (SEP) провела в Лондоне публичное мероприятие в рамках глобальной кампании, целью которой является обеспечение справедливости и свободы для основателя WikiLeaks.

Национальный секретарь партии Крис Марсден заявил, что "машина лжи официальной прессы работает в ускоренном режиме, распространяя поддельные новости на службе вендетты американского и британского империализма против WikiLeaks".

За что арестовали Ассанжа

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле (11 апреля 2019). Лондон
© AP Photo / Victoria Jones/PA via AP
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Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.

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По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию Ассанжа США направили Британии в декабре прошлого года. В случае экстрадиции и обвинительного приговора в США ему грозит максимальное наказание до пяти лет тюрьмы, однако обычно реальные сроки меньше максимально предусмотренных законом. Согласно законам, судить экстрадированного можно лишь по тем обвинениям, которые послужили поводом для экстрадиции. Тем не менее сторонники Ассанжа и его адвокаты утверждают, что в США Ассанжу могут грозить пытки и даже смертная казнь.

В Британии Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 

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Теги:
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