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Абитуриенты перед вступительным испытытниями

Абитуриенты из Молдовы могут поступить в СПбГУ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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В Госуниверситет Санкт-Петербурга могут поступить иностранные граждане вне квоты Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. В Санкт-Петербургском государственном университете открыт прием документов от иностранных граждан, поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, сообщили в понедельник в Российском центре науки и культуры в Молдове.

"Принять участие в конкурсе могут иностранные граждане, которые не участвовали в отборе, проводимом в представительствах Россотрудничества или по различным причинам не прошли первый этап отбора", - сказано в сообщении. 

Уточняется, что для абитуриентов, претендующих на бюджетные места, вступительные испытания проводятся в форме конкурса документов (портфолио) на основании мотивационного письма, документов об академической подготовке и соответствующем уровне владения языком, на котором реализуется образовательная программа, а также индивидуальных достижений.

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Подать заявления и необходимые документы для участия в конкурсе можно дистанционно через Личный кабинет поступающего.

Тем, кто планирует поступать на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, кроме мотивационного письма нужно также предоставить описание содержания предполагаемого научного исследования, автобиографию и автореферат выпускной квалификационной работы. Для поступающих на программу магистратуры "Современная математика" будет организовано собеседование среди тех, кто набрал свыше 40 баллов за конкурс документов портфолио.

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Прием документов на бюджетную основу проходит до 8 июня включительно, а 2 июля на портале Приемной комиссии СПбГУ будут опубликованы списки тех, кто прошел отбор. Полная информация о процедуре приема и условиях проведения конкурса размещена на официальном портале Приемной комиссии СПбГУ.

"Для иностранных абитуриентов СПбГУ проводит серию информационных встреч в очном и дистанционном формате, где поступающие смогут узнать о том, как подготовить все необходимые документы и как правильно их заполнить", - добавили в РЦНК.

График консультаций опубликован на сайте Приемной комиссии Университета.

Получить более подробную информацию о поступлении можно у сотрудников Комиссии по приему иностранных граждан по адресу: Университетская наб., 13Б, а также по телефону: +7(812) 363-66-33 или по электронной почте admission@spbu.ru.

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