Обнародован окончательный вердикт по делу главы социал-демократов Румынии

Главного румынского социал-демократа доставят в понедельник в тюрьму: суд отклонил ходатайство прокуроров и оставил в силе вердикт первой инстанции.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Верховный суд кассации и юстиции Румынии приговорил лидера правящей Социал-демократической партии страны Ливиу Драгня к трем с половиной годам заключения.

© AP Photo / Vadim Ghirda Драгне грозит семь лет тюремного заключения

Его обвинили в побуждении к злоупотреблению служебным положением в уголовном деле управления по защите прав ребенка уезда Телеорман.

Решение инстанции окончательное и подлежит исполнению – главного социал-демократа Румынии доставят в понедельник в тюрьму, сообщает ro.sputnik.md.

На момент рассматриваемых обстоятельств действующий председатель палаты депутатов румынского парламента был главой уездного совета Телеорман.

Дело открыли на основании того, что две сотрудницы управления по защите прав детей из Телеормана получали деньги из бюджета, а на самом деле работали на территориальную организацию Социал-демократической партии.

Прокуроры просили для главного социал-демократа тюремное заключение на семь лет и шесть месяцев.

Судебная инстанция отклонила ходатайство Национального антикоррупционного управления, но оставила в силе вердикт первой инстанции.

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