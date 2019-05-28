08:06 28 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD18.06
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Подземный переход в авиагородке до ремонта

Пока вы спали: ремонт "подземок" в Кишиневе, атака в Японии, заявление Рогозина

© Photo : Пресс-служба Международного аэропорта Кишинева
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (183)
161 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Мэрия Кишинева сообщила, что начались ремонтные работы подземного пешеходного перехода на проспекте им. Константина Негруцци в центре столицы.

Работа аэропорта
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Опасность, откуда не ждали: почему нельзя размещать фото авиабилета в Сети

Работы осуществляет компания Exdrupo, которая проведет реконструкцию всех гранитных лестниц, стен, потолков и опорных дренажных сетей. Стоимость работ составляет около 1 млн леев, источники предусмотрены в муниципальном бюджете. Также стало известно, что в течение 2019 года будут восстановлены следующие подземные пешеходные переходы:

- подземный пешеходный переход  бул. Негруцци, 10/1;

- подземный пешеходный переход бул Штефан чел Маре ши Сфынт, 3/1, пересечение с улицей Чуфля;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия - Городская клиническая больница № 1;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия, 18/1, пересечение с улицей Теилор;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия, 24/1, пересечение с б. Траян;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, в районе министерства обороны;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, 143/1, в районе южного вокзала;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, 178/1.

Следует отметить, что на ремонт 8 подземных пешеходных переходов на текущий год в муниципальном бюджете было предусмотрено 10 млн леев.

В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании

Посетители и работники крупных торговых центров Комсомольска-на-Амуре и сотрудники администрации города эвакуированы после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил представитель городской администрации.

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 28 мая

"Эвакуированы все, кому поступали такие звонки. Это практически все крупные торговые центры города и здание администрации Комсомольска-на-Амуре. Сегодня в городе дождь и холодно, чиновники разошлись по соседним зданиям", - рассказал собеседник.

В УМВД по Комсомольску-на-Амуре подтвердили, что такие сообщения поступали. "Информация проверяется", - сказал представитель УМВД.

России не стоит участвовать в новой лунной гонке

России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Работа спасателей
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В шаге от трагедии: двухлетняя девочка в Кишиневе упала в выгребную яму

"Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна – это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы", - сказал он.

Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек

Еще один раненный при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки скончался, это 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.

Табло курса евро
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Легкий наезд на молдавский лей: официальный курс валют

Нападение произошло на остановке, когда дети ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек, 16 из них – ученицы первого класса частной школы Caritas. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц.

Кроме того, сообщалось, что полиция задержала нападавшего, при этом он ранил себя ножом и вскоре скончался.

По сводным данным из четырех городских больниц, куда поступили пострадавшие, четверо детей и раненая женщина находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (183)

По теме

Миллионы в наследство: старый итальянец осчастливил домбработницу из Молдовы
Игры с электричеством: гражданин Молдовы "шокировал" брянских таможенников
Гражданин Молдовы хотел провезти через границу портрет женщины в жанре ню
Теги:
события ночи, пока вы спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться