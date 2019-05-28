Пока вы спали: ремонт "подземок" в Кишиневе, атака в Японии, заявление Рогозина

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Мэрия Кишинева сообщила, что начались ремонтные работы подземного пешеходного перехода на проспекте им. Константина Негруцци в центре столицы.

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Работы осуществляет компания Exdrupo, которая проведет реконструкцию всех гранитных лестниц, стен, потолков и опорных дренажных сетей. Стоимость работ составляет около 1 млн леев, источники предусмотрены в муниципальном бюджете. Также стало известно, что в течение 2019 года будут восстановлены следующие подземные пешеходные переходы:

- подземный пешеходный переход бул. Негруцци, 10/1;

- подземный пешеходный переход бул Штефан чел Маре ши Сфынт, 3/1, пересечение с улицей Чуфля;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия - Городская клиническая больница № 1;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия, 18/1, пересечение с улицей Теилор;

- подземный пешеходный переход бул. Дачия, 24/1, пересечение с б. Траян;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, в районе министерства обороны;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, 143/1, в районе южного вокзала;

- подземный пешеходный переход шос. Хынчешты, 178/1.

Следует отметить, что на ремонт 8 подземных пешеходных переходов на текущий год в муниципальном бюджете было предусмотрено 10 млн леев.

В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании

Посетители и работники крупных торговых центров Комсомольска-на-Амуре и сотрудники администрации города эвакуированы после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил представитель городской администрации.

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"Эвакуированы все, кому поступали такие звонки. Это практически все крупные торговые центры города и здание администрации Комсомольска-на-Амуре. Сегодня в городе дождь и холодно, чиновники разошлись по соседним зданиям", - рассказал собеседник.

В УМВД по Комсомольску-на-Амуре подтвердили, что такие сообщения поступали. "Информация проверяется", - сказал представитель УМВД.

России не стоит участвовать в новой лунной гонке

России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна – это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы", - сказал он.

Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек

Еще один раненный при нападении неизвестного с ножом в японском Кавасаки скончался, это 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.

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Нападение произошло на остановке, когда дети ждали школьного автобуса. Всего были ранены 18 человек, 16 из них – ученицы первого класса частной школы Caritas. Ранения получили также двое взрослых – мужчина и женщина. Ранее стало известно о гибели одной из раненных первоклассниц.

Кроме того, сообщалось, что полиция задержала нападавшего, при этом он ранил себя ножом и вскоре скончался.

По сводным данным из четырех городских больниц, куда поступили пострадавшие, четверо детей и раненая женщина находятся в тяжелом состоянии.

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