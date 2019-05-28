08:06 28 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD18.06
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Работа аэропорта

Опасность, откуда не ждали: почему нельзя размещать фото авиабилета в Сети

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0

Эксперты отмечают, что публиковать фото с изображением своего авиабилета в соцсетях небезопасно, и обращают внимание на риски.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Стало абсолютно привычным делиться со своими друзьями в социальных сетях, куда мы отправляемся в отпуск, и выкладываем фотографии с изображением своего авиабилета. Но лишь немногие догадываются о рисках, которым люди сами себя подергают.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Отдых за границей: стало известно, когда лететь, чтобы заплатить меньше

В мире зарегистрировано много случаев, когда пассажиры оставались без авиабилетов после того, как поделились их снимков в социальных сетях, сообщила sputnik.md эксперт в области персональных данных Ольга Демьян.

"Если человек хочет лишиться отпуска, то можно опубликовать в online-среде авиабилет. Тогда есть все шансы остаться без путешествия. Есть множество случаев, когда пассажиры размещали в online-пространстве boarding pass (номер авиабилета - ред.) и у них попросту воровали данные", - отметила специалист.

По ее словам, таким образом, человек просто не мог потом воспользоваться своим билетом.

"Риск, что кто-то использует данные из авиабилета очень высоки. Лучше всего не публиковать изображение билета", - сказала Демьян.

Она также посоветовала не делиться в сети фотографиями из отпуска. "Рекомендую не публиковать фотографии с детьми, изображения авиабилетов и вообще не делиться фотографиями из отпуска, так как есть риск, что могут ограбить пустующее жилье. Злоумышленники только и ждут таких фото. Соцсети – база для получения различной информации", - добавила Демьян.

Эксперт подчеркнула, что известна масса таких случаев, когда люди обращались в правоохранительные органы по поводу квартирных краж после того, как они опубликовали фотографии со своего отпуска. Поэтому лучше либо вообще не публиковать свои снимки в сети, либо ограничить доступ к своим страницам и оставить его открытым только для близких.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Важно для путешествий: как жителям Молдовы купить дешевые авиабилеты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться