Опасность, откуда не ждали: почему нельзя размещать фото авиабилета в Сети

Эксперты отмечают, что публиковать фото с изображением своего авиабилета в соцсетях небезопасно, и обращают внимание на риски.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Стало абсолютно привычным делиться со своими друзьями в социальных сетях, куда мы отправляемся в отпуск, и выкладываем фотографии с изображением своего авиабилета. Но лишь немногие догадываются о рисках, которым люди сами себя подергают.

В мире зарегистрировано много случаев, когда пассажиры оставались без авиабилетов после того, как поделились их снимков в социальных сетях, сообщила sputnik.md эксперт в области персональных данных Ольга Демьян.

"Если человек хочет лишиться отпуска, то можно опубликовать в online-среде авиабилет. Тогда есть все шансы остаться без путешествия. Есть множество случаев, когда пассажиры размещали в online-пространстве boarding pass (номер авиабилета - ред.) и у них попросту воровали данные", - отметила специалист.

По ее словам, таким образом, человек просто не мог потом воспользоваться своим билетом.

"Риск, что кто-то использует данные из авиабилета очень высоки. Лучше всего не публиковать изображение билета", - сказала Демьян.

Она также посоветовала не делиться в сети фотографиями из отпуска. "Рекомендую не публиковать фотографии с детьми, изображения авиабилетов и вообще не делиться фотографиями из отпуска, так как есть риск, что могут ограбить пустующее жилье. Злоумышленники только и ждут таких фото. Соцсети – база для получения различной информации", - добавила Демьян.

Эксперт подчеркнула, что известна масса таких случаев, когда люди обращались в правоохранительные органы по поводу квартирных краж после того, как они опубликовали фотографии со своего отпуска. Поэтому лучше либо вообще не публиковать свои снимки в сети, либо ограничить доступ к своим страницам и оставить его открытым только для близких.

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