Заявление МИДЕИ: о чем предупредили граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Национальная федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о 24-часовой забастовке по всей территории королевства во вторник, 28 мая. Протестная акция началась с 04.00 утра, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.
Как рассказали в ведомстве, в забастовках примут участие работники общественного транспорта - железнодорожного, морского и авто.
Международный аэропорт Амстердама Схипхол также предупредил, что работа общественного транспорта будет ограничена. В частности, это касается железнодорожного сообщения между станциями Хофддорп, Схипхол, Амстердам Лелилаан, Амстердам Слотердайк и Центральным вокзалом столицы Нидерландов до 21.00 вторника.
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"Рекомендуем планировать путешествие заранее и обращаться к web-страницам транспортных компаний Нидерландов", - отметили в МИДЕИ.
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