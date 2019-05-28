Заявление МИДЕИ: о чем предупредили граждан Молдовы

Молдавское внешнеполитическое ведомство предупреждает граждан республики, которые находятся, пересекают транзитом или собираются приехать в Нидерланды, о забастовках работников общественного транспорта в этой стране.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Национальная федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) объявила о 24-часовой забастовке по всей территории королевства во вторник, 28 мая. Протестная акция началась с 04.00 утра, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

© Sputnik / Сергей Пивоваров Опасность, откуда не ждали: почему нельзя размещать фото авиабилета в Сети

Как рассказали в ведомстве, в забастовках примут участие работники общественного транспорта - железнодорожного, морского и авто.

Международный аэропорт Амстердама Схипхол также предупредил, что работа общественного транспорта будет ограничена. В частности, это касается железнодорожного сообщения между станциями Хофддорп, Схипхол, Амстердам Лелилаан, Амстердам Слотердайк и Центральным вокзалом столицы Нидерландов до 21.00 вторника.

Важно для путешествий: как жителям Молдовы купить дешевые авиабилеты>>>

"Рекомендуем планировать путешествие заранее и обращаться к web-страницам транспортных компаний Нидерландов", - отметили в МИДЕИ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK